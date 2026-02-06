À la une de ce samedi : dépression, soldes, Karine Nabénésa, procès de Yannis Bley, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 7 février 2026 : - La dépression tropicale à 485 km de La Réunion, elle n'a pas d'influence sur la météo de l'île - Surconsommation : avec des promos toute l'année, les soldes perdent (parfois) de leur sens - Karine Nabénésa, la candidate de gauche qui veut se faire une place à Saint-Leu - Trafic de drogue : 12 ans de prison requis en appel contre Yannis Bley, la décision mise en délibéré - La rétro de la semaine : Fytia s'intensifie, la tempête s'éloigne, risque d'abstention, affaire Caillé et dépression tropicale - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, averses l’après-midi (Photo www.imazpress.com)

À 4h ce samedi 7 février 2026, la dépression tropicale suivie par Météo France se trouvait à 485 km au nord - est de l'île. "Aucune influence de ce système n'est attendue ce samedi" estime Météo France. "Un renforcement du vent, un temps plus humide ainsi qu'une petite houle seront éventuellement à attendre dimanche et lundi" notent les météorologues

À peine l'année 2026 débutée et le salaire de janvier déposé sur le compte, que les soldes sont là. À La Réunion, la date est fixée du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026. Dans un contexte où les promotions se multiplient toute l’année, avec les ventes privées, le Black Friday ou les offres en ligne, difficile de s'y retrouver. Pourtant, clients comme commerçants y succombent toujours.

Ce vendredi 6 février 2026, Karine Nabénésa a présenté son programme à ses militants. Originaire de Sainte-Suzanne, vice-présidente de la Région Réunion, et fonctionnaire territoriale depuis 25 ans, Karine Nabénésa maîtrise les sujets techniques et souhaite apporter son expertise ainsi que son expérience aux habitants de la ville de Saint-Leu.

Le dossier de trafic de drogue mettant en cause Yannis Bley et certains de ses co-prévenus aurait dû être examiné le 29 janvier 2026 dernier par la Cour d'appel, l'absence d'un avocat, pour cause de maladie, a obligé les magistrats à renvoyer le dossier. C'est donc ce vendredi 6 février, que six des dix prévenus impliqués dans le dossier ont été jugés Après plus de 10 heures d'audience et de débats, la Cour a mis sa décision en délibéré jusqu'au 5 mars. Une peine de 12 ans de prison a été requise à l'encontre de Yannis Bley

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026 :

• Lundi 2 février - À 365 km de La Réunion, la forte tempête Fytia s'intensifie, l'île en vigilance

• Mardi 3 février - Fytia s'affaiblit et s'éloigne de La Réunion, le temps reste maussade

• Mercredi 4 février - Municipales : désintérêt pour la politique, manque d'information sur le rôle des maires, le risque d'une forte abstention est réel

• Jeudi 5 février - Tribunal de Saint-Denis : trois jours de procès à partir de lundi pour François Caillé et David Vital

• Vendredi 6 février - La dépression tropicale à 840 km de La Réunion, un passage au stade de cyclone envisagé à partir de lundi

Du fond de sa marmite, Matante Rosina voit une belle matinée avec du soleil sur tout l'île ce samedi 7 février 2026. À la mi-journée, les nuages arrivent dans les hauts et donnent quelques pluies. L'ouest et l'est gardent encore de belles éclaircies, mais le vent souffle de plus en plus fort. Dans l'après-midi, l'alizé amène de l'humidité et des pluies sur le sud-est, surtout vers le volcan. Il fait chaud, le vent est bien présent et la mer reste agitée, sauf au nord.