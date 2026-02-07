Surconsommation : avec des promos toute l'année, les soldes perdent (parfois) de leur sens

À peine l'année 2026 débutée et le salaire de janvier déposé sur le compte, que les soldes sont là. À La Réunion, la date est fixée du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026. Dans un contexte où les promotions se multiplient toute l’année, avec les ventes privées, le Black Friday ou les offres en ligne, difficile de s'y retrouver. Pourtant, clients comme commerçants y succombent toujours (Photo rb/www.imazpress.com)

Soldes en septembre, Black Friday en novembre, promotions avant les fêtes, promotions en janvier, Ventes privées… Toute l'année il y a des promotions et des journées spéciales.

De quoi perdre le consommateur, qui forcément n'attend plus spécifiquement les soldes et "banalise la notion de bonnes affaires", indique la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR).

"Pour le consommateur, toutes ces opérations se ressemblent parce qu’elles utilisent les mêmes codes, alors que seules les soldes sont réellement encadrées par la loi", précise la CCIR.

- Les soldes, une période qui a perdu de son sens -

"Trop de promos tuent la promo", déclare la commerçante du Port, mais face à des consommateurs habitués aux bas prix, il devient difficile de vendre à des prix normaux le reste de l'année.

"Les soldes sont moins attractives. Au début il y a toujours un flux mais ça ne dure pas longtemps", souligne Cathie Buscemi, représentante des commerçants du Port.

Malgré les promotions à tout va, les soldes restent un moment très attendu de la part des commerçants. Les soldes sont la seule période de l'année où les magasins peuvent vendre à perte, rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

- La période des soldes divise -

Pour Cathie Buscemi, "le problème à La Réunion, c'est que nos dates de soldes ne tombent pas comme dans l'Hexagone, alors forcément avec les prix attractifs sur le net, certains magasins ici proposent des promotions dès janvier".

Des promotions nécessaires "dans le contexte économique actuel où c'est de pire de pire en pire", indique Amina Limbada, représentante des commerçants de Saint-Denis.

"Tout le monde se plaint, sauf que la plupart des commerçants sont obligés de faire des promotions", dit Amina Limbada. "Quand l'on voit le premier client à 15 heures et que l'on doit payer ses fournisseurs et les factures à la fin du mois, on n'a pas le choix."

"C'est en engrenage", dit-elle, tout en assurant que la période des soldes "est nécessaire et j'espère qu'il y aura du monde".

Cathie Buscemi aimerait "faire modifier la date des soldes pour s'aligner sur l'Hexagone", mais elle le sait, "tous les commerçants ne sont pas d'accord".

- Promos, soldes… un encadrement strict du calendrier et des produits proposés -

Black Friday, promotions, ventes privées, soldes… Ces opérations commerciales ne relèvent pas du même cadre juridique.

"Les soldes sont strictement encadrées, tandis que les promotions, les ventes privées et le Black Friday relèvent d’un régime plus souple mais réglementé", expliquent les services de la préfecture.

Les soldes "doivent répondre à plusieurs conditions : publicité préalable, écoulement accéléré de stocks payés depuis au moins un mois, réductions de prix pouvant aller jusqu’à la revente à perte, et périodes fixes de quatre semaines (du 7 février au 6 mars 2026 à La Réunion)".

Le prix de référence correspond au prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents.

Les "articles soldés doivent être clairement identifiés, sans réassort", indique la préfecture.

Les "soldes privés" n’existent pas et l’usage du terme hors périodes officielles est passible d’une amende pouvant atteindre 15.000 euros.

Les promotions et ventes privées

"Les promotions sont décidées librement par le professionnel toute l’année, avec des produits généralement disponibles pendant l’opération, un prix de référence pratiqué dans les 30 jours précédents et l’interdiction de revente à perte", indiquent les services de l'État.



Pour les produits alimentaires, le terme "gratuit" est interdit.

Le Black Friday

Évènement commercial d’origine américaine, il relève du régime des promotions. "Une vigilance particulière porte sur les fausses réductions, les offres faussement limitées, les frais cachés, les sites frauduleux et les politiques de retour", précise la préfecture.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (pôle C de la DEETS de La Réunion) réalise des contrôles toute l’année sur les soldes, promotions et catalogues publicitaires.

- Attention aux fausses promesses durant les soldes -

Fausses réductions, faux avis, fausses promesses… les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion interviennent tout au long des soldes, dans tous types de commerces, physique comme en ligne, afin de détecter, corriger et sanctionner les pratiques illicites qui trompent les consommateurs et portent préjudice aux professionnels respectueux de la réglementation.

En 2025, 36 établissements ont été contrôlés, avec une situation globalement satisfaisante.

Les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnées jusqu’à 300.000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement.

Les consommateurs sont toutefois invités à rester vigilants et à signaler toute pratique douteuse sur la plateforme SignalConso.gouv.fr. Le respect strict de la réglementation par les commerçants est essentiel pour garantir des soldes transparentes.

