Municipales 2026 : la bataille est d'ores et déjà bien entamée

Il reste désormais moins de deux mois avant le premier tour des élections municipales 2026. Nombre de candidats et candidates ont d'ores et déjà lancé leur campagne, certains ont annoncé leur candidature, et d'autres laissent planer le doute. Des surprises ne sont pas à exclure dans les semaines à venir, à l'image de ces derniers jours où certaines personnalités politiques ont décidé de revenir sur le devant de la scène. Imaz Press Réunion fait le point sur cette campagne qui ne manquera pas de continuer à surprendre. (Photo Photo /www.imazpress.com)

• Les revenants

Certains noms étaient pressentis, d'autres plutôt inattendus. Et la liste est longue.



Après plusieurs mois de tergiversions, Didier Robert, ancien président de Région mais aussi ancien maire du Tampon, a décidé de se lancer dans la course…A Saint-Paul. Pas sur la liste de Cyrille Melchior, comme pressenti, mais bien en tête de liste face au président du Département. De nouveau éligible après la fin de sa peine d'inéligibilité dans l'affaire des Musées régionaux, et sa peine dans l'affaire des loyers payés par la Région étant suspensive, Didier Robert a la voie ouverte pour se présenter.



En parlant de repris de justice, Saint-Louis voit revenir son ancien maire Cyrille Hamilcaro. A la tête de la commune entre 2001 et 2008, puis pendant quatre mois en 2014 jusqu'à qu'une condamnation définitive imminente le pousse à démissionner, il retente aujourd'hui sa chance.



Le trublion de la politique n'a pas moins de quatre condamnations à son actif, dont l'une est toujours dans les tuyaux de la justice. L'affaire du "maire-bis", où il a été condamné en première instance et en appel à cinq ans d'inéligibilité pour poursuite irrégulière de ses fonctions par un élu, est toujours dans les mains de la Cour de cassation. Un exercice dont il a l'habitude…



Jean-Claude Lacouture, de son côté, officialisera sa candidature à l'Etang-Salé ce week-end. Il faut dire que lors des élections de 2020, il avait manqué d'être réélu d'un cheveu face à Mathieu Hoarau. En tête d'une seule voix au second tour, les recours s'étaient enchaînés, et le rappel aux urnes a finalement été en sa défaveur.



L'ancien maire de la commune, de 2011 à 2020, peut se vanter – ou pas – d'avoir lui aussi quelques casseroles derrière lui, avec notamment une condamnation à 3 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral. Relaxé en 2024 dans une affaire de prise illégale d'intérêt, ce dernier attend toujours son procès en appel… Pas de peine en suspension pour inéligibilité pour ce dernier cependant, ce qui est déjà une amélioration par rapport à certains…

A Sainte-Marie, l'ancien maire Jean-Louis Lagourgue n'a pas dit son dernier mot. Après avoir dirigé la ville de 1990 à 2018, il avait quitté son poste après son élection au Sénat, non-cumul des mandats oblige. Il avait laissé la main à Olivier Rivière. Depuis, Jean-Louis Lagourgue ne s'est pas présenté à sa réélection au Sénat, et souhaite donc retrouver le siège de maire qu'il a si longtemps occupé…

Plus étonnant : René-Paul Victoria, candidat soutenu par les LR malgré une levée de bouclier, et candidat malheureux des législatives 2024 après un retrait de la vie politique pendant huit ans, se (re)présente à Saint-Denis.

Celui qui a été maire du chef-lieu de 2001 à 2008 n'avait pas réussi à se faire réélire ni en 2008 ni en 2014, et a perdu son rôle de conseiller municipal de l'opposition en 2016 après une condamnation définitive dans une affaire de discrimination à l’emploi. Il peut cependant compter sur le soutien de son parti cette année encore, qui l'a préféré à Farid Mangrolia, lui aussi candidat à Saint-Denis.

Enfin, Jean-Yves Langenier, maire du Port de 1994 à 2014 et actuel conseiller départemental du 2ème canton portois, pourrait conduire une liste dans la commune portoise. Membre du comité central du parti communiste réunionnais (PCR), l'ancien maire postulerait pour un nouveau mandat à la tête d'une liste de rassemblement. Et ce plus de dix ans après son retrait de la vie politique municipale.

Il pourra peut-être compter sur la condamnation en première instance d'Olivier Hoarau pour recel d'abus de confiance et corruption en 2024 à cinq ans d'inéligibilité. Si la peine est suspensive, et qu'il sera donc bien candidat à sa réélection, le maire sortant va devoir déterminer si sa réputation est toujours intacte.

• La commune de la bascule

A Saint-Paul, c'est un avant-goût de ce qui pourrait attendre La Réunion dans les années à venir politiquement parlant qui se joue. Face à Emmanuel Séraphin, maire par défaut après l'élection d'Huguette Bello à la tête de la région et dont l'influence reste intacte, les candidats se bousculent à la porte. Il a pour défi de maintenir son siège, cette fois-ci en se présentant sous sa propre étiquette.

Contre lui, il y a évidemment Didier Robert, mentionné précédemment, mais aussi Cyrille Melchior. Le président du Département, qui a longtemps hésité à se lancer dans la course face aux hésitations de la droite, est finalement bel et bien candidat. Une élection aux enjeux qui vont au-delà des Municipales : en cas de défaite, c'est toute son influence au Conseil départemental qui pourrait en pâtir.

Les candidats sont nombreux, le RN avance notamment ses pièces sur le territoire avec Jean-Yves Morel investi par le parti d'extrême-droite. Un autre ancien allié de Cyrille Melchior, qui doit éclairer sur la réelle capacité du parti à s'implanter durablement dans une île où seule la Plaine des Palmistes est dirigée par un maire d'extrême-droite.

• La validation – ou non – de Patrice Thien Ah Koon

Autre maire non élu : Patrice Thien Ah Koon, fils de André Thien Ah Koon. Après la condamnation de son père à cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt, c'est lui qui a succédé à la fonction de maire.

Il doit désormais montrer s'il est capable de se faire élire seul. Sa campagne est lancée, face à l'ancienne députée Nathalie Bassire, qui n'avait pas réussi à accéder au second tour des législatives anticipées de 2024 malgré deux victoires consécutives en 2017 et 2022.

Alexis Chaussalet, proche d'Huguette Bello, qui avait justement raflé le second tour à Nathalie lors de ces dernières élections législatives, est lui aussi dans la course. Celui qui a perdu face à Joseph Rivière, premier député RN de l'histoire de La Réunion, est sur tous les fronts.

• La guerre fratricide

C'est une situation inédite que l'on va observer à Saint-André. Joé Bédier va devoir affronter les deux héritiers du maire historique de la commune, Jean-Paul Virapoullé.

D'un côté, Jean-Marie, candidat malheureux des municipales de 2020 face au maire actuel. De l'autre, Laurent Virapoullé, qui se présente avec le soutien RN. Le père a déjà annoncé son soutien au premier, tandis que Joé Bédier va devoir convaincre la population que son premier bilan est assez positif pour être maintenu à son poste.

• Les députés se lancent dans la course

Deux députés en poste ont aussi décidé de tenter leur chance. A Saint-Benoît, les tensions entre Jean-Hugues Ratenon et le maire actuel Patrice Selly ne sont un secret pour personne. Les communiqués interposés et incendiaires sont nombreux.



Patrice Selly, candidat à sa réélection après un premier mandat, va donc affronter le député de la 5ème circonscription lors d'une campagne majoritairement axée sur la sécurité. Député qui a fait parler de lui au-delà des frontières de La Réunion, notamment après sa condamnation pour conduite en état d'ivresse.



Du côté de Sainte-Suzanne, après la condamnation de Maurice Gironcel pour favoritisme, entente et corruption passive, le maire a dû abandonner ses ambitions de candidature. C'est donc Frédéric Maillot, député de la 6ème circonscription, qui va s'atteler à la tâche. Il devra de nouveau faire face à son ancien compagnon, Alek Lan Kan Cheong, après l'avoir battu à deux reprises en 2022 et 2024.

• Le retournement de veste

La politique, c'est souvent une histoire d'être au bon endroit, au bon moment. A La Possession, il semble que le bon endroit ne se trouve plus aux côtés de Vanessa Miranville. En tout cas, pas pour Gilles Hubert, qui a longtemps été son premier adjoint et qui est désormais son premier adversaire.



Ils sont passés, en l'espace de quelques années, d'une quasi-parfaite entente à une rivalité ouverte. Vanessa Miranville, candidate à sa réélection, affrontera donc son ancien bras droit. Ancien bras droit qui va devoir sûrement plus d'une fois expliquer ce revirement de situation.

• La campagne discutable

A Saint-Pierre, les candidats se bousculent…et la campagne est plus que discutable. Deux noms s'imposent évidemment : David Lorion, qui a succédé à Michel Fontaine après son décès en 2025, et Emeline K/Bidi, députée actuelle de la 4ème circonscription.



Le premier doit s'imposer après avoir été élu par les membres du conseil municipal. La seconde doit réussir à se détacher de l'ombre de Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et candidat à sa réélection, pour se faire sa propre place.



Ce duel est cependant marqué par les stigmates d'une campagne "à l'ancienne", où la mémoire de Michel Fontaine a été insultée à plusieurs reprises. Entre la vidéo générée par intelligence artificielle qui montre David Lorion dansant sur la tombe de ce dernier, et un militant qualifiant l'ancien maire de "proxénète", Emeline K/Bidi doit composer avec des scandales qu'elle n'avait probablement pas anticipé. Du pain béni pour David Lorion…et les six autres candidats – au moins – déclarés.

A Saint-Leu, et personne n'aura manqué sa tonitruante campagne : Thierry Robert est de retour (encore) sur la scène politique. Battu aux législatives anticipées de 2024 par Perceval Gaillard après la fin de sa peine d'inéligibilité, il retente sa chance pour la mairie de Saint-Leu.

Maire entre 2008 et 2017, il avait démissionné après avoir été réélu député (année de la fin des mandats de député-maire). Mandat qu'il perd en 2018, démis par le Conseil constitutionnel pour manquement à ses obligations fiscales.

Depuis, il multiplie les vidéos invectivant le maire sortant, Bruno Domen. Vidéos chocs, propos déplacés…Tout y passe. Candidat à sa réélection, le maire sortant est arrivé en parapente à son meeting de lancement de campagne. Une façon, peut-être, de prendre un peu de hauteur dans le débat…

• Les soutiens

Si certains ténors de la politique n'ont pas souhaité se relancer dans la course, ils restent cependant bien présents dans l'espace politique. Comme mentionné précédemment, à Saint-André, Jean-Marie Virapoullé a apporté son soutien à son fils Jean-Paul.



A Saint-Paul, face à plusieurs candidats de droite, l'ancien maire Joseph Sinimalé a lui décidé de se ranger derrière Didier Robert. Joseph Sinimalé a regné par intermittance sur la commune saint-pauloise : entre 1994 à 1999, mandat qu'il abandonne suite à sa condamnation pour détournement de fonds, puis de 2014 à 2020. Un mandat qu'il a arraché à Huguette Bello…contre qui il a ensuite perdu.



Aux Avirons, c'est l'ancien maire de la commune de 1987 à 2017 qui s'est prononcé en faveur de Nadia Roche Lesquelin. Cette dernière va affronter le maire sortant, Eric Ferrère.



Enfin, Claude Hoarau, maire de Saint-Louis de 1983 à 1995 et de 2008 à 2014, apporte son soutien…à son fils, Fabrice Hoarau. Ce dernier avait tenté une dernière fois de reprendre son siège à Cyrille Hamilcaro en 2020, mais s'était incliné face à ce dernier et Julianna M'Doihoma. La maire sortante est d'ailleurs candidate à sa réélection.



Comme à chaque élection, les candidats sont nombreux. Imaz Press Réunion n'a fait qu'un – premier – tour d'horizon de ces derniers. Les dates de dépôts des candidatures pour le premier tour se tiendront du lundi 9 février 2026 au jeudi 26 février 2026. Tout le temps pour de nouveaux candidats surprises de faire leur apparition.



