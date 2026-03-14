Volcan : la pêche et les activités nautiques interdites dans le secteur des coulées de lave

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a pris deux arrêtés préfectoraux interdisant de façon temporaire : "la pêche et la navigation, le stationnement, le mouillage de tout navire ainsi que la pratique de toute activité nautique, aquatique ou sportive". C'est la première fois depuis 2007 que la lave traverse la RN2. L’éruption volcanique débutée le 13 février 2026 se poursuit avec désormais trois coulées de lave qui ont coupé la RN2, la préfecture indique que les coulées "se propagent vers l’océan". (Photo : Richard Bouhet /www.imazpress.com)

Dans un communiqué, la préfecture de La Réunion indique que cette interdiction est mise en place pour des raisons de sécurité : "En raison des risques liés à l’écoulement de la lave, en complément des mesures prises précédemment, Patrice Latron, préfet de La Réunion, a pris deux arrêtés préfectoraux interdisant temporairement dans un rayon de 1 mille nautique autour de la position suivante 21° 15’ 28’’ S - 55° 48’ 04’’ E " :

La navigation, le stationnement, le mouillage de tout navire ainsi que la pratique de toute activité nautique, aquatique ou sportive ;

La pêche, le ramassage, la commercialisation, la distribution, la consommation de la faune marine collectée dans la zone précitée.

Ces dispositions s’appliquent à partir du 13 mars 2026 à 23h59 (heure locale).

- Pour rappel les mesures de gestion des flux et de sécurisation restent en vigueur -

Les demi-tours se font exclusivement sur les aires de retournement balisées : à Sainte-Rose au niveau du PR78 et à Saint-Philippe au niveau du PK82 ;

Le stationnement est toléré jusqu’aux points de retournement uniquement côté montagne, et à l’exclusion de certaines zones (stationnement interdit secteur Bois-Blanc) ;

À partir des points de retournement, l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes en empruntant la RN2 jusqu’aux barrières d’exclusion ;

L’utilisation de drones dans ce secteur est strictement interdite : tout drone non autorisé fera l’objet d’une verbalisation.

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