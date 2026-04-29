Le GHER accueille des chirurgiens spécialisés, au service des Réunionnais de l’est

Le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) renforce son activité opératoire. Acteur majeur de la santé de proximité, l'établissement mise sur le développement de son offre de spécialités chirurgicales, la coopération hospitalière renforcée avec le CHU de La Réunion et une organisation centrée sur le patient. (Photos CHU de La Réunion)

Le GHER accueille désormais des chirurgiens dans plusieurs spécialités afin de permettre une prise en charge complète, coordonnée et de proximité. Ces spécialités sont nombreuses : orthopédie, ORL, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie viscérale, gynécologie, urologie, chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Le développement de la chirurgie vasculaire reste à venir.

"Ce sont désormais les praticiens qui se déplacent pour intervenir sur le territoire est, permettant à la population d’être prise en charge dans des délais plus courts et sans avoir à se rendre à Saint-Denis", précise le CHU dans un communiqué.

Le bloc opératoire dispose aujourd’hui de six salles d’intervention, de 25 lits de chirurgie et de 50 places en ambulatoire. "L’activité est en constante progression, avec 42 % des interventions réalisées en ambulatoire", présice le centre hospitalier. "En 2025, cette activité a d’ailleurs augmenté de 15 %, portée par des protocoles de sécurité rigoureux et par l’engagement des équipes pluridisciplinaires".

- Coopération avec le CHU -

Ce développement s’inscrit dans le cadre de la direction commune entre le GHER et le CHU de La Réunion. Des chirurgiens issus des sites nord et sud interviennent au sein de l’établissement, renforçant l’offre locale tout en garantissant un haut niveau d’expertise.

Inscrit dans le projet médico-soignant 2023-2027, ce partenariat traduit une volonté commune : "développer une organisation territoriale fondée sur la complémentarité des établissements, la continuité des soins et l’amélioration durable de l’accès aux soins spécialisés", précise le CHU.

- Une prise en charge centrée sur le patient -

"Chaque jour, des patients franchissent les portes du GHER pour une intervention programmée. Leur parcours est pensé pour garantir sécurité, fluidité et sérénité, de l’admission jusqu’au retour à domicile", assure le centre hospitalier.

Les équipes accompagnent ainsi chaque étape de hospitalisation à la surveillance post-interventionnelle en passant par le bloc opératoire. Leur ambition : placer le patient au centre de chaque intervention. Une attention particulière est portée à la prise en charge de la douleur. "Les anesthésistes utilisent des techniques ciblées pour améliorer le confort post-opératoire, avec des dispositifs permettant au patient d’ajuster lui-même son traitement en toute sécurité". Lors de la dernière certification, l’établissement a obtenu un excellent taux de conformité dans ce domaine.

Le plateau technique, "moderne et réactif", permet un accès rapide à l’imagerie et aux analyses, facilitant les diagnostics et l’adaptation des prises en charge sans délai. Une dynamique renforcée par l'arrivée des chirurgiens du CHU.

- "Offrir une chirurgie sûre, accessible et attentive à chaque patient" -

Pour le Dr Judith Gounou, présidente de la Commission médicale d’établissement, le bloc opératoire constitue "un pilier essentiel de l’offre chirurgicale de proximité pour les habitants de l’est". Elle souligne une priorité claire : offrir "une chirurgie sûre, accessible et attentive à chaque patient".

Même vision pour le Dr Frédéric Sibilla, chef du pôle chirurgie, qui met en avant "une nouvelle génération de chirurgie, portée par des installations modernes et des équipes engagées".

À travers cette organisation, le GHER poursuit un objectif simple mais exigeant : "proposer une médecine d’excellence, accessible au plus près des patients, et tournée vers l’avenir".

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