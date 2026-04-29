Mayotte : le préfet annonce une nouvelle augmentation des prix des carburants sans en préciser le montant

Après une forte augmentation des prix des carburants en avril à Mayotte, le préfet émet ce mercredi 29 avril 2026 un communiqué de presse pour prévenir : les prix seront une nouvelle fois revus à la hausse le 1 er mai. La technique est la même que sur notre île, les préfets n'affichent pas encore le montant précis de cette évolution. En avril à Mayotte, le prix du litre de gazole a augmenté de 46 centimes d'euro, et coûtait 1,90 le litre, le super sans plomb a augmenté de 29 centimes pour monter à 1,97 euros le litre. À deux jours des changements de prix, l'annonce se fait attendre à La Réunion, tout comme à Mayotte. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

ee/www.imazpress.com/[email protected]