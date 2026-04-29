Tribunal pour enfants : 3 ans de prison pour un jeune auteur de coups mortels sur un adolescent

Ce mardi 29 avril 2026, un jeune homme a été condamné 3 ans de prison dont 20 mois avec sursis pour avoir porté des coups mortels à un adolescent de 14 ans en mars 2023 dans le quartier de Terre Rouge à Saint-André. L'auteur avait 16 ans au moment des faits. Il a déjà effectué 10 mois de détention provisoire (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Les faits remontent à la soirée du mercredi 8 mars 2023. Une altercation éclate entre deux jeunes. Des coups ont été portés avant que des témoins arrivent à séparer les deux protagonistes. L'un d'eux, âgé de 16 ans, quitte les lieux. Le second, âgé de 14 ans, s'est effondré au sol en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ne pourront pas le réanimer.
Le jeune de 16 ans a été interpellé peu après les faits. Un contentieux opposait les deux protagonistes depuis quelques temps. Aucun des deux n'étaient connus des services de police.
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Ce jugement me met mal à l'aise .... Non pas qu'il soit trop clément, mais face à une vie perdue ça interroge !!!???
S'ils étaient majeurs on aurait certainement basculé dans une peine bien plus lourde pour exactement la même cause !!!??? ...
Quoiqu'il en soit ce sont des vies brisées à jamais .....