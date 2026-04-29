Tribunal pour enfants : 3 ans de prison pour un jeune auteur de coups mortels sur un adolescent

Ce mardi 29 avril 2026, un jeune homme a été condamné 3 ans de prison dont 20 mois avec sursis pour avoir porté des coups mortels à un adolescent de 14 ans en mars 2023 dans le quartier de Terre Rouge à Saint-André. L'auteur avait 16 ans au moment des faits. Il a déjà effectué 10 mois de détention provisoire (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les faits remontent à la soirée du mercredi 8 mars 2023. Une altercation éclate entre deux jeunes. Des coups ont été portés avant que des témoins arrivent à séparer les deux protagonistes. L'un d'eux, âgé de 16 ans, quitte les lieux. Le second, âgé de 14 ans, s'est effondré au sol en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ne pourront pas le réanimer.

Le jeune de 16 ans a été interpellé peu après les faits. Un contentieux opposait les deux protagonistes depuis quelques temps. Aucun des deux n'étaient connus des services de police.

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