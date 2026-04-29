Saint-Denis : deux hommes interpellés dans une affaire de trafic présumé de produits dopants

Deux hommes ont été interpellés par les gendarmes ce lundi 27 avril 2026 à Saint-Denis. Les interpellations ont eu lieu dans le cadre d'investigations liées à un potentiel trafic de produits dopants, des stéroïdes notamment. Selon nos informations l'un des deux hommes a été interpellé sur son lieu de travail et le second à son domicile. Les deux personnes sont des agents de la fonction publique territoriale. Ils ont été placés en garde à vue après leurs interpellations. Ils ont ensuite été remis en liberté. Il n'a pas été précisé à ce stade si des griefs ont été retenus contre eux. Les deux hommes sont présumés innocents (Photo www.imazpress.com)