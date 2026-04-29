Carburants : au 1er mai, le prix sans-plomb baisse de 3 centimes, celui du gazole augmente de 6 centimes

Les prix des carburants pour le mois de mai 2026 sont tombés : le prix du sans-plomb va baisser de 3 centimes, soit 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoil va augmenter de 6 centimes, soit 1,83 euro le litre. Ces prix incluent une baisse de cinq centimes qui a été acceptée par les quatre importateurs pétroliers de La Réunion, après de longues négociations avec l'Etat. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les 4 importateurs pétroliers présents à La Réunion mettent en place un dispositif temporaire d’ajustement des prix. Ce lissage permet une diminution immédiate de 5 centimes d’euro par litre sur l’ensemble des gazoles (destinés aux professionnels comme aux consommateurs) pour le mois de mai", confirme en effet la préfecture.

"Ainsi, grâce à ce dispositif, la hausse des gazoles sera contenue en mai. Par exemple, le gazole routier augmentera de +6c€/l au lieu de +11c€/l."

Les montants avancés ont "vocation à être progressivement résorbés, à mesure que les prix de vente à la pompe s’orienteront à la baisse".

- Tensions mondiales -

Depuis plusieurs mois, les marchés de l’énergie restent sous tension à l’échelle mondiale, notamment en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient.

"Ces tensions influencent directement les prix du pétrole, mais aussi ceux des carburants", rappelle l'Etat. "Cependant, tous les carburants ne réagissent pas de la même manière à ces évolutions."

"Au début du mois d’avril, les prix du gazole ont atteint des niveaux particulièrement élevés, même si une légère baisse a été observée ensuite. Dans le même temps, les prix du supercarburant ont évolué de manière plus favorable, ce qui explique la baisse constatée des prix à la pompe pour ce carburant", détaille la préfecture.

C’est pourquoi les automobilistes peuvent observer une différence d’évolution entre essence et gazole.

"Plusieurs raisons expliquent pourquoi le gazole augmente davantage :

- Le coût de production (raffinage) est plus élevé

- La demande mondiale est forte : le gazole est très utilisé dans les transports, le BTP ou encore l’agriculture

- Le marché est structurellement plus tendu, avec un équilibre offre/demande déjà fragile avant les tensions récentes", liste la préfectture.

"Aussi, dès que le contexte international se tend, le prix du gazole augmente plus fortement que celui de l’essence."

A noter qu'aucune pénurie n’est à craindre dans le département, l’approvisionnement étant sécurisé par un contrat annuel avec le fournisseur à Singapour.

- Les stocks stratégiques : une "sécurité, pas un levier sur les prix" -

Comme partout en France, La Réunion dispose de stocks stratégiques de carburants. Ces réserves, obligatoires, représentent environ 29 jours de consommation.

L'Etat a, à plusieurs reprises, était interpellé sur ces stocks. Il affirme que ces derniers "servent uniquement en cas de crise majeure, par exemple si le territoire ne peut plus être approvisionné (aléa météorologique, incident de transport…)".

"Ces stocks ne peuvent pas être utilisés pour faire baisser les prix, car ils devraient être immédiatement reconstitués, au prix actuel, donc sans générer d’économie", assure-t-il.

Par ailleurs, "les utiliser sans les remplacer mettrait le territoire en difficulté, dans un contexte international particulièrement instable". Pour l'Etat, "ces stocks sont donc une assurance en cas de crise, et non un outil pour réguler les prix, la disponibilité des carburants constituant une priorité pour l’île".

- Flambée des prix du gaz -

Le mois dernier, les cotations prises en compte pour la détermination du prix du gaz n’avaient pas encore été impactées par le conflit au Moyen Orient et la crise mondiale qu’il génère.

Pour le mois de mai, les cotations sont le strict reflet des tensions que connaît le marché des produits gaziers. Elles augmentent de plus de 47 %, impactant le prix final de la bouteille à la hausse de 2,73 euros.

Cette hausse est à peine contenue par la parité favorable à l’Euro (- 10 centimes). Elle est en revanche totalement absorbée par l’aide de la Région qui fige le prix de vente à 18 euros. Là encore, aucune pénurie n’est à craindre dans le département.

- L’évolution des cotations -

Le graphique ci-après montre l’évolution récente des prix du supercarburant et du gazole sur les marchés internationaux. Ces prix servent de base pour fixer les tarifs à La Réunion : concrètement, les prix d’un mois sont calculés à partir des cours observés le mois précédent.

"On y observe notamment une forte hausse du gazole autour du 2 avril. Même si les prix ont ensuite un peu baissé, cette hausse a été suffisamment importante pour maintenir un niveau moyen élevé sur le mois, ce qui explique que le prix du gazole augmente en mai" détaille la préfecture.

www.imazpress.com / [email protected]