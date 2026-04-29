Randonnée : l'ONF réouvre le sentier de la Canalisation des Orangers, plusieurs tracés définitivement supprimés

Par arrêté préfectoral en date de ce mercredi 29 avril 2026, la préfecture de La Réunion annonce la réouverture du sentier de la Canalisation des Orangers. Dans le même temps, plusieurs anciens itinéraires, fermés depuis de nombreuses années, sont officiellement retirés des cartes. (Photo www.imazpress.com)

Bonne nouvelle pour les amateurs de randonnée : le sentier de la Canalisation des Orangers est de nouveau accessible au public. Les travaux de sécurisation de la falaise ainsi que le remplacement d’une passerelle étant désormais achevés, cet itinéraire emblématique menant au cirque de Mafate peut rouvrir en toute sécurité.

En parallèle, la préfecture et l’Office national des forêts (ONF) ont engagé un travail de mise à jour du réseau de sentiers de l’île. Plusieurs tracés, fermés depuis dix à vingt ans, sont officiellement retirés.

- 12 anciens sentiers officiellement supprimés -

"Aujourd’hui disparus physiquement ou devenus impraticables, ces « traces de sentiers » ne présentent plus aucune perspective de réouverture au public et ne sont pas inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) en vigueur", précise l'ONF dans son communiqué. Ces itinéraire sont désormais supprimés des cartes accessibles au public.

Les itinéraires concernés sont : le sentier de Tapcal et celui du Cap Noir à Cilaos, le sentier de l’îlet Marron à l’Entre-Deux, celui des sources de Bras Cabot à La Plaine des Palmistes, ainsi que les sentiers du Bras de Sainte-Suzanne et de l’îlet Moutou à La Possession. S’ajoutent également plusieurs tracés à Saint-Joseph, comme Grand Coude – Dimitile, le sentier de la caverne Decotte ou encore celui du Morne Langevin, mais aussi le sentier du fond de Mafate à Cap Noir entre Saint-Paul et La Possession, celui de la source Repiquet à Saint-Philippe et enfin le sentier de la source Pétrifiante à Salazie.

Cette décision vise à garantir une meilleure lisibilité des parcours réellement praticables et à renforcer la sécurité des randonneurs, en évitant toute confusion avec des itinéraires abandonnés ou dangereux.

Les usagers sont invités à consulter régulièrement les cartes mises à jour sur le site de l’ONF avant toute sortie.

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