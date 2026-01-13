Saint-Pierre : la fille de Michel Fontaine dénonce une vidéo où son père est qualifié de "proxénète" et "trafiquant de drogue"

La fille de Michel Fontaine, Émilie Fontaine, dénonce ce mardi 13 janvier 2026, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle, lors d'un meeting d'un groupe d'opposition, l'ancien maire de Saint-Pierre est qualifié de "proxénète" et de "trafiquant de drogue". Ces propos ont été tenus par un militant d'Émeline K/Bidy. La candidate "condamne les propos tenus" (Photo : rb/www.imazpress.com)

"David Lorion i vé suive la politik Michel Fontaine… Nou, nou di Michel Fontaine té pa i lexample… Michel Fontaine té aksyonèr in rézo la drog… Liu té aksyonèr in rézo la la protitisyon", est-il dit dans la vidéo.

"Je suis profondément choquée et attristée par les propos tenus lors d’un meeting politique. Mon père n'a jamais été un proxénète. Il n’a jamais été un trafiquant de drogue", s'indigne Émilie Fontaine sur ses réseaux sociaux. "Trop c’est trop" lancet-ellle.

La fille de Michel Fontaine ajoute : "comment peut-on rigoler quand on raconte ce genre de mensonge lors de réunions politiques ? Qu’il y a-t-il de drôle à salir l’image de mon père ? Jusqu’où irez-vous dans l’atteinte à sa dignité ? Quand mon père pourra-t-il enfin reposer en paix ? Rien, absolument rien, ne justifie ces propos et les rires qui les accompagnent."

"Arrêtez de salir mon père et mon nom", lance-t-elle. Écoutez.

- La candidate Émeline K/Bidy condamne les propos tenus par l'un de ses militants -

Ces propos ont été tenus par un militant de la candidate Émeline K/Bidy, Raymond Vimbaye lors d’un meeting à la Ravine des Cabris.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Émeline K/Bidy "condamne sans équivoque les propos tenus par Monsieur Vimbaye à l’encontre de Michel Fontaine".

"Ces propos n’engagent que lui et ne correspondent en rien aux valeurs de respect et au message de vérité que nous portons dans cette campagne", dit-elle.

"Il n’avait d’ailleurs jamais été question que Raymond Vimbaye figure sur la liste que je conduirai pour le changement", précise la candidate à la mairie de Saint-Pierre.

"J’espérais qu’il présente des excuses. Il a choisi de ne pas le faire. Personne, en tout cas, ne prendra notre campagne en otage !"

- Une précédente vidéo visait Michel Fontaine -

"Ce n’est pas la première fois", souligne Émilie Fontaine. En décembre, une publication d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, montrait David Lorion, successeur de Michel Fontaine et candidat à la mairie, danser sur un cercueil, devant l'hôtel de ville de la commune.

Émilie Fontaine, fille de l'ancien maire, dénonçait un "acte indigne et profondément choquant". "Utiliser le cercueil de mon père pour salir un candidat est un acte indigne et profondément choquant. Choquant pour moi. Pour ma famille. Pour tous les amis et proches de Michel Fontaine", réagissait-elle.

Une plainte avait été déposée.

www.imazpress.com/[email protected]