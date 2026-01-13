Atteinte à la mémoire de Michel Fontaine

En tant que Secrétaire départemental de la Fédération locale des Les Républicains, les membres du bureau départemental et l’ensemble des adhérents se joignent à moi pour exprimer leur plus vive indignation face aux propos tenus lors d’un meeting politique à Saint-Pierre, visant une nouvelle fois la mémoire de notre feu président et ancien maire, Michel Fontaine (Photo : rb/www.imazpress.com)

Accuser publiquement un homme aujourd’hui disparu de faits aussi graves, sans aucun fondement, constitue une atteinte inacceptable à son honneur, à sa mémoire, mais également une violence morale infligée à sa famille. Rien ne peut justifier de tels propos, encore moins dans le cadre d’un débat politique qui se doit d’être exemplaire et respectueux des valeurs républicaines.

Nous tenons à apporter tout notre soutien plein et entier à sa fille, son fils, à sa famille et à ses proches, profondément meurtris par ces attaques indignes, alors que le deuil est encore récent.

Michel Fontaine a consacré une grande partie de sa vie au service de Saint-Pierre et de La Réunion. On peut débattre de son action politique, mais on ne peut ni salir son nom, ni piétiner sa dignité, encore moins après sa disparition.

La démocratie ne se construit ni sur l’insulte, ni sur la diffamation, ni sur la provocation. Elle exige responsabilité, respect et hauteur de vue. Ceux qui s’en écartent portent une lourde responsabilité dans la dégradation du débat public.

Nous appelons solennellement à l’apaisement, au respect de la mémoire des disparus et à un débat politique digne, centré sur les idées et les projets, jamais sur l’atteinte aux personnes.

Sébastien Grondin

Secrétaire Départemental

Les Républicains – Fédération 974