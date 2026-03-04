Saint-Joseph : deux plaintes déposées après des inscriptions antisémites dans un collège

Dans un collège de Saint-Joseph, plusieurs croix gammées, accompagnées du nom de l’enseignante, ont été gravées au compas sur les tables de sa classe. Le chef d’établissement et l'enseignante ont déposé plainte. En janvier dernier, une enseignante non juive, ayant partagé avec ses élèves son expérience d’un voyage en Israël, avait déjà découvert une croix gammée tracée dans sa classe. L’auteur des faits, un élève, s’était dénoncé. Le collégien avait écopé de trois jours d'exclusion. Le rectorat dit prendre cette affaire "très au sérieux" et engage des actions de sensibilisation (Photo : rb/www.imazpress.com)

Contacté, le rectorat explique que "la référente Valeurs de la République a suivi l’affaire la semaine dernière avec un accompagnement de l’équipe de direction pour traiter cette affaire qui est prise très au sérieux".

- Des actions de sensibilisation engagées par le rectorat -

Le rectorat annonce "engager des actions pédagogiques de sensibilisation des élèves à mener avec un formateur académique".

Une plainte a été déposée à la gendarmerie par l’enseignante, ainsi qu'une plainte déposée par le chef d’établissement.

- Des inscriptions antisémites dans un collège de Saint-Joseph -

En janvier dernier, une enseignante non juive, ayant partagé avec ses élèves son expérience d’un voyage en Israël, avait déjà découvert une croix gammée tracée dans sa classe.

"L’auteur des faits, un élève, s’est dénoncé avec une forme de fierté", se désole dans un communiqué, l'Association réunionnaise contre l’antisémitisme et la désinformation (Arcad).

"Malgré la gravité de cet acte survenu en décembre, aucune mesure concrète n'avait initialement été prise par l'établissement", poursuit l'Arcad.

Un signalement a donc été fait par l'Arcad auprès du rectorat et la préfecture. Une procédure disciplinaire a été engagée. L'élève a été exclu trois jours de l'établissement.

"Ces événements rappellent que l’antisémitisme est une réalité bien présente, y compris à La Réunion", indique l'Aracd. L'association réaffirme son engagement pour combattre ce fléau.

Soyez attentifs, si vous aussi êtes témoins ou victimes, d'actes ou de propos à caractère antisémite à La Réunion ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les signaler à notre association via les contacts suivants : [email protected] ou le facebook de l'association.

