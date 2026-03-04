Seine-Saint-Denis : un propriétaire soupçonné du meurtre de son locataire espagnol

Un homme de 50 ans a été placé en garde à vue à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), soupçonné du meurtre de son locataire espagnol de 33 ans, après la découverte de restes humains à son domicile, a-t-on appris mardi auprès du parquet.

Le suspect a été interpellé chez lui dans la nuit de lundi à mardi, dans une petite rue bordée de maisons du quartier Franc-Moisin - Bel Air de la ville de Saint-Denis, selon une source policière, confirmant une information d’Actu17.

Une enquête a été ouverte pour meurtre et atteinte à l’intégrité du cadavre, les policiers ayant trouvé chez lui des restes humains, posés sur une bâche et dans des contenants, selon la source policière.

La victime, de nationalité espagnole, a été découverte morte dans le studio qu’elle louait, a précisé le parquet. Son cadavre avait été découpé.

Le propriétaire a "plus ou moins" avoué le meurtre de son locataire, sur fond de différend, remontant à la fin du mois dernier, selon la même source.

Pompiers et policiers s’étaient rendus à cette adresse après avoir été alertés par la tante du locataire, qui s’inquiétait de sa disparition.

Elle s’était auparavant rendue au domicile, sans obtenir de réponse, puis avait constaté que le véhicule de son neveu était là, selon la source policière.

L’homme placé en garde à vue était porteur d’un document d’identité qui n’était pas le sien, et des recherches ont été entreprises pour localiser la personne qui correspond à cette identité, selon la source policière.

L’enquête a été confiée au service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis (SDPJ 93).

