Crise au Moyen-Orient : les vols entre La Réunion et Paris ne sont finalement pas rallongés de plusieurs heures

Annoncés durant un temps rallongés de quelques heures, les vols entre La Réunion et l'Hexagone retrouvent un fonctionnement normal. Un nouveau NOTAM (Notice to Airmen) a été diffusé dans la soirée de ce mardi 3 mars 2026 auprès des compagnies aériennes, rouvrant un corridor vers la Mer Rouge. Il n’y a donc plus d’impact nous indique la compagnie Corsair (Photo : sly/www.imazpress.com)

En raison de la situation géopolitique actuelle, la Direction Générale de l’Aviation civile française et les compagnies aériennes suivent l’évolution de la situation avec la plus grande attention en lien étroit avec les autorités compétentes.

- 25.000 Français demandent un rapatriement -

Lors d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a annoncé ce lundi 2 mars 2026 que la France se préparait à affréter des vols pour rapatrier "en priorité" ses ressortissants les plus vulnérables.

Près de 400.000 ressortissants français se trouvent dans la région d'après le chef de la diplomatie, dont 25.000 se sont déjà manifestés pour être localisés et inscrits sur les listes de rapatriement.

Jean-Noël Barrot explique : "Dans ce contexte très dégradé, notre priorité va à la sécurité de nos ressortissants. Près de 400.000 Français sont résidents ou de passage dans la région. À notre connaissance, aucune victime française n’est à déplorer. Je sais l’inquiétude de nos compatriotes sur place et de leurs familles."

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé le début des rapatriements : "Deux premiers vols seront à Paris dès ce mardi soir".

- L'ambassade de France rappelle les consignes de vigilance et de prudence sur l'intégralité du territoire émirien -

Les "Réunionnais situés dans la zone impactée, au même titre que tous les ressortissants français concernés, sont invités à se tenir régulièrement informés via les sources officielles, notamment la rubrique Conseils aux voyageurs du site France Diplomatie, ainsi que les sites des ambassades françaises", indique la préfecture.

Pour les voyageurs et vacanciers, il est vivement recommandé de s’inscrire sur le fil d’Ariane, dispositif mis en place par le ministère afin de permettre un contact rapide en cas d’évolution de la situation sécuritaire : fildariane.diplomatie.gouv.fr

L'Ambassade de France aux Émirats arabes unis et le Consulat général de France à Dubaï et dans les Émirats du Nord ont ouvert une cellule de réponse téléphonique pour répondre aux questions des Français résidents ou de passage aux Émirats arabes unis :

En cas d’urgence, contacter au téléphone :

- Ambassade de France aux Émirats arabes unis

+ 971 28 13 10 01

- Consulat général de France à Dubaï et dans les Émirats du Nord

+ 971 44 08 49 06

