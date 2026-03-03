À la une de ce mercredi : Charles de Gaulle déployé, conflit au Moyen-Orient, appel à la grève, Cindy Barbe Robert, Nuits sans lumière et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 4 mars 2026 : - Macron envoie le Charles de Gaulle et d'autres renforts militaires au Moyen-Orient - Guerre au Moyen-Orient : Israël lance une "large vague" de nouvelles frappes sur l’Iran - Santé à La Réunion : appel à la grève dans le secteur privé pour protester contre les inégalités salariales avec le public - Municipales à Salazie : la potabilisation de l'eau au cœur de la campagne de Cindy Barbe Robert - Nuits sans lumière : du 3 avril au 3 mai, protégeons les pétrels en réduisant la pollution lumineuse - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil matinal et averses sur les hauteurs ce mercredi (Photo www.imazpress.com)

Emmanuel Macron a annoncé mardi le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle, d'avions Rafale, d'une frégate et de moyens de défense anti-aérienne au Moyen-Orient pour défendre les intérêts français et les pays alliés frappés par la riposte iranienne aux attaques israélo-américaines.

Israël a assuré avoir touché un site souterrain secret impliqué dans le programme nucléaire iranien, alors que la guerre au Moyen-Orient entre mercredi dans son cinquième jour.

Ce mardi 3 mars 2026, la direction de l'Agence régionale de santé (ARS) a reçu plusieurs représentants des salariés du privé dans le secteur de la santé. Les représentants des travailleurs voulaient connaître les raisons d'"une situation différenciée entre les salariés du secteur privé de la santé à La Réunion et ceux des établissements publics". Ils ont indiqué n'avoir pas obtenu de réponse de la part de la direction de l'ARS. La CFTC Santé annonce qu'une grève va avoir lieu. La date n'a pas encore été précisée (Photo sly/www.imazpress.com)

C’est l’une des plus petites communes de La Réunion, Salazie vit aussi au rythme de la campagne des municipales 2026. À moins de deux semaines du premier tour, Cindy Barbe Robert ne ménage pas ses efforts sur le terrain. Accompagnée d’une dizaine de personnes, elle continue de distribuer ses tracts et appelle à la mobilisation pour la potabilisation de l'eau sur le territoire. Un objectif : faire basculer la majorité des 6.354 électeurs que compte la ville, de son côté.

La période d'envol des jeunes pétrels de Barau approche à grands pas. Afin de réduire ces risques, la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) invite tous les gestionnaires d’éclairages publics, privés et sportifs, ainsi que le grand public, à intensifier leurs efforts de réduction et d’extinction des lumières du 3 avril au 3 mai 2026. Cette année, la nouvelle lune est proche du pic d’envol, les projections estiment que 880 à 1.200 oiseaux pourraient être retrouvés échoués.

Ce mercredi 3 mars 2026, le ciel sera majoritairement ensoleillé sur l’île, à l’exception du littoral Est, où quelques nuages pourraient être présents. Des petites averses sont attendues sur les zones montagneuses, accompagnées d’une augmentation progressive de la couverture nuageuse. Aucune variation de température significative n’est attendue. La mer restera calme, et les températures seront stables.