Le Port : l'ancien maire Jean-Yves Langenier pourrait être candidat aux municipales

Maire du Port de 1994 à 2014 et actuel conseiller départemental du 2ème canton portois, Jean-Yves Langenier pourrait conduire une liste pour les municipales de mars 2026 dans la commune portoise. Membre du comité central du parti communiste réunionnais (PCR), l'ancien maire postulerait pour un nouveau mandat à la tête d'une liste de rassemblement (Photo rb/www.imazpress.com)

C'est d'abord Patrick Boitard qui avait potentiellement pressenti pour conduire la liste du PCR. Mais depuis plusieurs jours la rumeur d'une candidature de Jean-Yves Langenier circulait dans les rangs des militants de gauche portois.

"Il fait du bon boulot à la tête de la commune, son aura est intacte, les gens l'interpellent toujours dans la rue en l'appelant "Monsieur le maire", il est conseiller départemental" note un militant. "C'est la meilleure tête de liste que l'on puisse avoir" s'enthousiasme une militante. "Il ne conduira pas une liste PCR, mais une liste de rassemblement" affirme-t-elle ensuite.

Interrogé par Imaz Press, Jean-Yves Langenier n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.

S'il confirmait sa candidature, il aurait pour principal adversaire, Olivier Hoarau, le maire portois sortant.

www.imazpress.com / [email protected]