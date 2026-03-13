À la une de ce samedi : éruption, marche pour Alexandre Galaor, guerre en Iran, rétro, banquise de l'Arctique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 14 mars 2026 : - Piton de la Fournaise : les trois coulées de lave avancent doucement vers l'océan, elles sont à 500 mètres de l'eau - Saint-Pierre : après le suicide de l'interne Alexandre Galaor, ils marchent pour dénoncer "l'enfer du système de santé" - Guerre au Moyen-Orient : les Etats-Unis frappent le hub pétrolier de l'Iran dans le Golfe - La rétro de la semaine : municipales 2026, bataille dans la campagne, sinistrés de Garance, front de lave figé et Piton de la Fournaise - La banquise de l'Arctique à l'un de ses niveaux les plus bas jamais mesurés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Samedi sous la pluie (Photo www.imazpress.com)

Depuis ce vendredi 13 mars 2026, trois coulées de lave traversent la RN2 entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, sur une largeur de 260 mètres environ. La lave continue sa progression vers l'océan et se trouve désormais à 500 mètres de l'eau. La deuxième éruption du Piton de la Fournaise de l'année, débutée le 13 février, dure désormais depuis plus d'un mois.

Ce samedi 14 mars 2026, une marche blanche est organisée à Saint-Pierre en hommage à Alexandre Galaor, interne en stage de psychiatrie, qui s'est donné la mort. La procession débutera à 10 heures devant l’UFR de médecine et ira en direction du CHU Sud. Selon ses derniers mots, Alexandre Galaor, voulait dénoncer "l'enfer du système de santé".

Donald Trump a déclaré vendredi soir avoir "complètement détruit" des cibles militaires sur l'île de Kharg, le hub pétrolier de l'Iran, et menacé de s'en prendre à ses infrastructures pétrolières si Téhéran entrave la libre circulation des navires dans le détroit stratégique d'Ormuz. Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 15e jour samedi

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026 :

• Lundi 9 mars - Municipales 2026 : tout est bon pour convaincre, y compris l'improbable...

• Mardi 10 mars - Municipales 2026 : accusations d'intimidations, vols de profession de foi... la bataille du scrutin fait rage

• Mercredi 11 mars - Logements dégradés : un an après Garance, des sinistrés se battent toujours pour obtenir réparation

• Jeudi 12 mars - Piton de la Fournaise : le front de coulée figé, l'activité en baisse

• Vendredi 13 mars - Volcan : l'arrivée de la coulée de lave sur la RN2 est "imminente" informe la préfecture

La banquise de l'Arctique est sur le point d'enregistrer l'un de ses pires hivers jamais mesurés, montrent des données satellites américaines analysées par l'AFP, une nouvelle manifestation du réchauffement climatique d'origine humaine dans cette zone au centre de tensions géopolitiques.

Pour le début de week-end ce samedi14 mars, matante Rosina nous annonce une journée qui ressemble beaucoup à la veille. Le matin, quelques entrées maritimes traînent sur les régions de l'est, avant que les nuages se développent. L'après-midi, les averses sont de retour et bien soutenues sur les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest.