Guerre au Moyen-Orient : les Etats-Unis frappent le hub pétrolier de l'Iran dans le Golfe

Donald Trump a déclaré vendredi soir avoir "complètement détruit" des cibles militaires sur l'île de Kharg, le hub pétrolier de l'Iran, et menacé de s'en prendre à ses infrastructures pétrolières si Téhéran entrave la libre circulation des navires dans le détroit stratégique d'Ormuz. Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 15e jour samedi

- Menaces autour de l'île de Kharg -

Donald Trump a menacé d'"anéantir" les infrastructures pétrolières de l'île iranienne de Kharg, qui abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut de l'Iran. Selon le président américain, les Etats-Unis ont déjà "totalement détruit" les cibles militaires sur l'île, avec "l'un des raids aériens les plus puissants de l'histoire au Moyen-Orient".

L'armée iranienne a répliqué en menaçant de "réduire en cendres" les infrastructures pétrolières liées aux Etats-Unis en cas d'attaque sur cette île située dans le Golfe persique à environ 30 kilomètres des côtes iraniennes.

Bande de terre broussailleuse située dans le nord du Golfe, à environ 30 kilomètres des côtes, Kharg abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut de l'Iran.

Après deux semaines de guerre qui n'ont pas fait céder le pouvoir iranien, l'intransigeance de l'ensemble des belligérants, qui poursuivent samedi matin leurs frappes, ne laisse présager aucun répit dans ce conflit qui déchire le Moyen-Orient et perturbe de plus en plus le commerce mondial faisant flamber les prix du pétrole.

- Voiture ciblée à Bagdad -

De fortes explosions ont été entendues à plusieurs reprises tôt samedi dans la capitale irakienne Bagdad, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Une frappe aérienne ciblant une voiture dans l'est de la capitale irakienne a fait un mort, selon des sources de sécurité.

Egalement samedi avant l'aube, une frappe contre un influent groupe armé irakien pro-Iran, les Brigades du Hezbollah, a tué une personne et blessé deux autres.

- Départ d'employés américains d'Oman -

Les Etats-Unis ont ordonné vendredi le départ du personnel non essentiel et de leurs proches de leur ambassade à Oman en raison des risques liés à la guerre en Iran, après la mort de deux travailleurs étrangers tuées par un drone dans une zone industrielle dans le nord du pays du Golfe.

- Bientôt des escortes dans le détroit d'Ormuz -

La marine américaine va commencer "très bientôt" à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique où transite 20% de la production mondiale d'hydrocarbures qui est pour le moment bloqué par l'Iran, a déclaré Donald Trump.

Frappe israélienne sur un centre de santé au Liban

Une frappe israélienne contre un centre de santé dans le sud du Liban a tué au moins 12 membres du personnel médical, a annoncé samedi le ministère libanais de la Santé. Cette attaque est "la deuxième contre le secteur de la santé en quelques heures", après une frappe sur Sawaneh qui a tué deux ambulanciers affiliés au Hezbollah et à son allié Amal, selon le ministère.

- Explosions au Qatar -

Des explosions ont été entendues tôt samedi à Doha, la capitale du Qatar, par des journalistes de l'AFP, alors que l'armée a dit avoir intercepté une "attaque de missiles" sur fond de poursuite par l'Iran de ses représailles aériennes contre les pays du Golfe.

Plus tôt, le ministère de l'Intérieur avait donné l'ordre aux habitants d'évacuer certaines zones considérées comme "clés" dans le cadre "d'une mesure de précaution temporaire".

Dans le quartier central de Msheireb à Doha, où se trouvent des bureaux des groupes américains Google et American Express, des résidents et certains clients d'hôtels ont été conduits en urgence dans des parkings souterrains pour s'y abriter, a constaté un journaliste de l'AFP.

- Israël frappe une base de la Finul -

Des frappes israéliennes ont touché un quartier général des casques bleus dans le sud du Liban, selon l'Agence nationale d'information officielle (Ani). "Des obus israéliens sont tombés à l'intérieur du quartier général du bataillon népalais des forces de la Finul, dans la ville de Mays al-Jabal", a-t-elle indiqué.

L'armée israélienne n'a pas confirmé dans l'immédiat et l'ONU a indiqué être au courant et fournir davantage d'informations "dès que possible".

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) est présente au Sud-Liban depuis 1978.

- Renfort de troupes américaines au Moyen-Orient -

L'armée américaine va déployer des troupes du corps des Marines et des navires supplémentaires au Moyen-Orient, rapportent vendredi des médias américains.

Selon le New York Times, quelque 2.500 Marines et trois navires de plus ont pris la direction de la région. Le Wall Street Journal cite des responsables américains selon lesquels le navire d'assaut USS Tripoli, basé au Japon, et les Marines qui lui sont attachés, se dirigent vers le Moyen-Orient.

-Hausse de plus de 42% du prix du Brent depuis le début de la guerre -

Le prix du baril de Brent, la référence internationale pour le pétrole, a bondi de plus de 42% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février, atteignant 103,14 dollars vendredi à la clôture.

A l'instar des Bourses européennes, Wall Street a terminé la séance de vendredi dans le rouge, le renchérissement du pétrole ravivant les craintes inflationnistes.

- Le Hezbollah prêt à une "longue confrontation" avec Israël -

Le Hezbollah est prêt à "une longue confrontation" dans la "bataille existentielle" avec Israël, a averti vendredi son chef Naïm Qassem. "Nous ne donnerons pas à l'ennemi les moyens de réaliser son objectif de nous éradiquer", a-t-il ajouté.