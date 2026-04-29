À retenir ce soir : prix des carburants, trafic présumé de stéroïdes, naturalisation, carburants à Mayotte, et mal-logement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 29 avril 2026 : - Carburants : au 1er mai, le prix sans-plomb baisse de 3 centimes, celui du gazole augmente de 6 centimes - Saint-Denis : deux hommes interpellés dans une affaire de trafic présumé de stéroïdes - Demandes de naturalisation et de titres de séjour : les étrangers devront payer beaucoup plus cher dès le 1er mai - Mayotte : le préfet annonce une nouvelle augmentation des prix des carburants sans en préciser le montant - Mal-logement : les rapporteurs parlementaires en visite de terrain à La Possession

Les prix des carburants pour le mois de mai 2026 sont tombés : le prix du sans-plomb va baisser de 3 centimes, soit 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoil va augmenter de 6 centimes, soit 1,83 euro le litre. Ces prix incluent une baisse de cinq centimes qui a été acceptée par les quatre importateurs pétroliers de La Réunion, après de longues négociations avec l'Etat.

Deux hommes ont été interpellés par les gendarmes ce lundi 27 avril 2026 à Saint-Denis. Les interpellations ont eu lieu dans le cadre d'investigations liées à un potentiel trafic de produits dopants, des stéroïdes notamment. Selon nos informations l'un des deux hommes a été interpellé sur son lieu de travail et le second à son domicile. Les deux personnes sont des agents de la fonction publique territoriale. Ils ont été placés en garde à vue après leurs interpellations. Les deux hommes sont présumés innocents

Dès ce vendredi 1er mai 2026, les étrangers devront payer beaucoup plus cher les taxes sur leur demande de naturalisation et de titre de séjour. Le timbre fiscal pour valider les dossiers de demandes passera de 55 à 255 euros. L'ONG La Cimade, qui accompagne les personnes réfugiées et migrantes, dénonce un "véritable racket institutionnel"

Après une forte augmentation des prix des carburants en avril à Mayotte, le préfet émet ce mercredi 29 avril 2026 un communiqué de presse pour prévenir : les prix seront une nouvelle fois revus à la hausse le 1 er mai. La technique est la même que sur notre île, les préfets n'affichent pas encore le montant précis de cette évolution. En avril à Mayotte, le prix du litre de gazole a augmenté de 46 centimes d'euro, et coûtait 1,90 le litre, le super sans plomb a augmenté de 29 centimes pour monter à 1,97 euros le litre. À deux jours des changements de prix, l'annonce se fait attendre à La Réunion, tout comme à Mayotte.

Ce mardi 28 avril 2025, les députés Karine Lebon (La Réunion) et François Jolivet (Indre), tous deux rapporteurs dans le cadre de l'évaluation nationale de la politique du logement social dans les Outre-mer, se sont rendus à La Possession. Accompagnés du maire, Erick Fontaine, et de Jean-Michel Singainy, président de la CNL à La Réunion ils ont visité des logements insalubres.