Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau fixé sur son sort ce mardi, ses avocats plaident la relaxe

Ce mardi 17 décembre 2024, le maire du Port, Olivier Hoarau, sera fixé sur son sort dans le cadre de l'affaire de corruption présumée du Cap Sacré Coeur. Deux ans de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 80.000 euros d'amende : voilà ce que le parquet a requis à l'encontre de l'élu. Ses avocats ont demandé sa relaxe (Photo rb/www.imazpress.com)

Au côté d'Olivier Hoarau, le cadre du groupe Casino, Eric Heinz, l'ex-premier adjoint portois Fayzal Ahmed Vali, sa compagne Leila Moussa, et le directeur de cabinet du maire portois Bernard Payet.

La procureure Véronique Denizot a requis une peine de deux ans de prison avec sursis et une inéligibilité de cinq ans à l’encontre de Ahmed Valy, une peine de huit mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et une interdiction d’exercer sa profession pendant cinq ans à l’encontre de Bernard Payet. une peine de six mois de prison avec sursis à l’encontre de Eric Heinz, et une peine de six mois de prison, avec sursis, à l’encontre de Leila Moussa.

Chacun de leurs avocats ont réclamé leur relaxe, estimant qu'aucun élément ne venait corroborer les accusations de corruption et de blanchiment d'argent.

- Aucune corruption pour la défense -

Dans ce procès, l'avocat de la partie civile a estimé que l'accusation de corruption ne tient pas, et souhaite une requalification des faits en "recel d'abus de confiance".

Il note qu’interrogé par les enquêteurs, Olivier Hoarau a immédiatement déclaré que les mots mangues et letchis étaient utilisés pour remplacer le mot euro. "Nous sommes loin des codes utilisés par les trafiquants de drogue !" a lancé Maître Navarro.

En l’occurrence "le projet Cap Sacré Cœur avait été totalement finalisé par l’ancien maire Jean-Yves Langenier et qu’il n’y avait donc aucune possibilité pour Oliver Hoarau de bloquer le projet s’il n’obtenait pas d’argent du groupe Casino".

Lors de sa prise de parole, la procureure de Saint-Denis a déclaré que selon elle, "les faits de corruption sont totalement constitués".

Maître Maillot souligne ensuite les incohérences du dossier.

- La relaxe demandée pour les autres accusés -

Maître Ferrante, avocate de Bernard Payet, a déclaré lors du procès "ce dossier la relaxe s’impose".

Le bâtonnier, Gangate a lui aussi demandé la relaxe de ses clients

Pour Maître Mardenalom, seul Jean-Francois Latouze est impliqué dans l’utilisation des subventions "car il n’y a rien dans dossier, pas de documents, pas de chèques, rien", qui lie Fayzal Ahmed Vally et Jean-François Latouze.

"Monsieur Heinz n’a rien fait d’illégal, il faut maintenant que cela s’arrête, qu’on lui rende justice. On ne peut pas condamner un homme qui n’a rien fait" insiste son avocat qui dit se battre "contre des choses erronées".

- Une corruption pure et simple pour le parquet de Saint-Denis -

Pour le parquet de Saint-Denis, les faits de corruption sont totalement constitués.

Véronique Denizot, procureure de la République de Saint-Denis, est revenue sur "le langage codé" dans les textos échangés entre les mis en cause où les mots mangues et letchis remplacent le mot argent. "Pour nous magistrats, ce langage est celui utilisé par certains délinquant notamment les trafiquants de stupéfiants."

La procureure rappelle que les faits ont été signalés par Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins - un service de renseignement chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme mais aussi contre la fraude fiscale, sociale et douanière).

- Rappel des faits -

Pour rappel, Olivier Hoarau et les quatre autres mis en cause dans l'affaire supposée de corruption au Port avaient été placés en garde à vue le 2 février 2021, au petit matin.

Les faits présumés portent sur des dysfonctionnements financiers qui auraient eu lieu lors de la mise en place de l'extension du centre commercial Cap Sacré-Coeur.

L'édile Portois, son directeur de cabinet, Bernard Payet, son ancien premier adjoint et actuel conseiller municipal Fayzal Ahmed Vali, un représentant de la société Casino et la compagne de Fayzal Ahmed Vali avaient passé deux jours en garde à vue, à l'exception de cette dernière qui avait été libérée après quelques heures de garde à vue, avant d'être présentés au parquet.

Quatre d'entre eux ont finalement été mis en examen : Olivier Hoarau et Fayzal Ahmed Vali ont été mis en examen pour corruption passive et blanchiment d'argent, Bernard Payet a été mis en examen pour corruption passive, tandis que Eric Heinz a été mis en examen pour corruption active.

Leila Bibi Moussa comparait aussi dans ce procès pour blanchiment d'argent.

Les enquêteurs se sont penchés sur l'affaire de l’extension du centre commercial Cap Sacré-Cœur en 2013-2014. A l'époque, Fayzal Ahmed Vali, alors président de l'association des commerçants du Port, était contre le projet d'extension voulu par la société Casino.

Revirement de situation en 2014, après l'élection d'Olivier Hoarau à la tête de la commune portoise et de Fayzal Ahmed Vali en tant que premier adjoint. Ce dernier passe un accord avec Casino au nom de l'association des commerçants. Les deux parties conviennent, en tout légalité, que le groupe commercial verse une aide financière aux commerçants portois dans le cadre d'une redynamisation du centre-ville. Tout aussi légalement Casino verse aussi des subventions à plusieurs associations sportives du Port.

C’est ensuite que les choses se corsent. En effet selon les poursuites, une partie des sommes versées aux clubs de sport aurait ensuite été reversée sur le compte de Fayzal Ahmed Vali, qu’il aurait lui-même versé sur le compte d’Olivier Hoarau. Les faits reprochés portent sur "d’importants flux financiers" avait indiqué le procureur de l'époque, Éric Tuffery, à Imaz Press Réunion.

Le montant en cause porterait selon les poursuites sur plusieurs centaines de milliers d'euros. L'association des commerçants aurait reçu 125.000 euros de Casino et la Jeanne d'Arc, le club de foot phare de la ville, 140.000 euros en quatre ans, soit une moyenne de 35.000 euros par an.

En juin 2021, Olivier Hoarau avait tenté de faire annuler toute la procédure auprès de la chambre d'instruction, contestant la "régularité de son interpellation". Le parquet général avait rejeté sa demande, confirmant sa mise en examen.

