Cap Sacré-Cœur : pour la défense, le groupe Casino n'avait aucun intérêt à corromptre Olivier Hoarau

Deuxième jour de procès pour Olivier Hoarau. Le maire du Port, ainsi que quatre co-accusés, sont de nouveaiu attendus au tribunal ce jeudi 14 novembre 2024 dans l'affaire du Cap Sacré Coeur. Le cadre du groupe Casino, Eric Heinz, la compagne de l'ex-premier adjoint portois Fayzal Ahmed Vali, Leila Moussa, et le directeur de cabinet du maire portois Bernard Payet vont être auditionnés. Au premier jour du procès, le tribunal a tenté de déterminer si le groupe Casino avait un intérêt, ou non, à corrompre Olivier Hoarau (Photo rb/www.imazpress.com)

Au cours de la première journée, les avocats de la défense se sont acharnés à démontrer qu'Olivier Hoarau n'était pas en position d'influencer, ou non, l'extension du Cap Sacré Coeur. Ils ont a plusieurs reprises souligné que le maire du Port n'avait jamais été interrogé sur son pouvoir d'intervention dans ce dossier.



Le parquet a de son côté longuement interrogé les mis en causes sur la question du "siphonnage” des subventions des associations au profit de Fayzal Ahmed-Valy, ainsi que sur les sommes d'argent perçues par Olivier Hoarau par des commerçants de la commune.

L'ancien adjoint au maire a martelé avoir simplement "aidé financièrement" Olivier Hoarau, qui "est un ami".

Le train de vie du maire et de son épouse a aussi posé question. La procureure a fait mention de "prestations de luxe, et de voyages aux États Unis et en Australie". Des "prestations de luxe" qu'Olivier Hoarau a formellement démenti. Il a par ailleurs expliqué que les nombreux prêts qu'il a perçu de la part de commerçants visaient à l'aider financièrement.

Enfin, les magistrats se sont concertés sur les déclarations changeantes de Jean-François Latouze, employé communal affecté au gardiennage de la piscine et proche de Fayzal Ahmed Vally, qui était entendu en tant que témoin. Il avait dans un premier temps indiqué aux enquêteurs avoir versé à Ahmed-Vally le montant des subventions dont il a bénéficié. Une version qu'il réfute désormais, assurant avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles.

Ce jeudi, Eric Heinz, Leila Moussa, et Bernard Payet seront entendus.

- Rappel des faits -