Affaire Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau attendu au tribunal correctionnel

Le procès d'Olivier Hoarau, jugé pour trafic d’influence passive, débute ce mercredi 13 novembre 2024. Le maire du Port est attendu au tribunal correctionnel pour une audience de trois jours, pour des faits présumés de corruption concernant l'extension du Cap Sacré Coeur. Le cadre du groupe Casino, Eric Heinz, le conseiller municipal portois Fayzal Ahmed Vali, sa compagne Leila Moussa, compagne de Fayzal Ahmed Vali, et le directeur de cabinet du Port Bernard Payet seront eux aussi jugés. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Olivier Hoarau et les quatre autres mis en cause dans l'affaire supposée de corruption au Port avaient été placés en garde à vue le 2 février 2021, au petit matin.

Les faits présumés portent sur des dysfonctionnements financiers qui auraient eu lieu lors de la mise en place de l'extension du centre commercial Cap Sacré-Coeur.

L'édile Portois, son directeur de cabinet, Bernard Payet, son ancien premier adjoint et actuel conseiller municipal Fayzal Ahmed Vali, un représentant de la société Casino et la compagne de Fayzal Ahmed Vali avaient passé deux jours en garde à vue, à l'exception de cette dernière qui avait été libérée après quelques heures de garde à vue, avant d'être présentés au parquet.

Quatre d'entre eux ont finalement été mis en examen : Olivier Hoarau et Fayzal Ahmed Vali ont été mis en examen pour corruption passive et blanchiment d'argent, Bernard Payet a été mis en examen pour corruption passive, tandis que Eric Heinz a été mis en examen pour corruption active.

Leila Bibi Moussa comparaîtra elle aussi lors du procès pour blanchiment d'argent.

- Rappel des faits -

Les enquêteurs se sont penchés sur l'affaire de l’extension du centre commercial Cap Sacré-Cœur en 2013-2014. A l'époque, Fayzal Ahmed Vali, alors président de l'association des commerçants du Port, était contre le projet d'extension voulu par la société Casino.

Revirement de situation en 2014, après l'élection d'Olivier Hoarau à la tête de la commune portoise et de Fayzal Ahmed Vali en tant que premier adjoint. Ce dernier passe un accord avec Casino au nom de l'association des commerçants. Les deux parties conviennent, en tout légalité, que le groupe commercial verse une aide financière aux commerçants portois dans le cadre d'une redynamisation du centre-ville. Tout aussi légalement Casino verse aussi des subventions à plusieurs associations sportives du Port.

C’est ensuite que les choses se corsent. En effet selon les poursuites, une partie des sommes versées aux clubs de sport aurait ensuite été reversée sur le compte de Fayzal Ahmed Vali, qu’il aurait lui-même versé sur le compte d’Olivier Hoarau. Les faits reprochés portent sur "d’importants flux financiers" avait indiqué le procureur de l'époque, Éric Tuffery, à Imaz Press Réunion.

Le montant en cause porterait selon les poursuites sur plusieurs centaines de milliers d’euros. Le montant en cause porterait sur plusieurs centaines de milliers d’euros. L'association des commerçants aurait reçu 125.000 euros de Casino et la Jeanne d'Arc, le club de foot phare de la ville, 140.000 euros en quatre ans, soit une moyenne de 35.000 euros par an.

Les faits se seraient déroulés entre 2014 et 2019.

En juin 2021, Olivier Hoarau avait tenté de faire annuler toute la procédure auprès de la chambre d'instruction, contestant la "régularité de son interpellation". Le parquet général avait rejeté sa demande, confirmant sa mise en examen.

