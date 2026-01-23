TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Le Port : Jean-Yves Langenier officialise sa candidature aux élections municipales 

  • Publié le 23 janvier 2026 à 11:36
  • Actualisé le 23 janvier 2026 à 11:55
Municipales - Langenier
Municipales - Langenier
Municipales - Langenier
Municipales - Langenier

Il aura un mois de campagne au pas de charge. Ce vendredi 23 janvier 2026, dans les bureaux du Parti communiste réunionnais, Jean-Yves Langenier annonce sa candidature face à la presse. Les militants, eux, ont eu l’information la semaine dernière. C’est à leur demande que l'ancien maire fait son grand retour en politique. À la retraite depuis plusieurs années, il annonce renoncer à ses indemnités s'il est élu. Plus d'informations à venir. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le Port, Municipales 2026

guest
1 Commentaires
Un vrai homme de gauche
Un vrai homme de gauche
1 heure

LANGENIER, un vrai homme de gauche et loyal, pas un vendeur de Letchi qui voulait etre président de region alors que le vendeur de Letchi est arrivé a la maire et n'a encore rien prouvé.

Répondre