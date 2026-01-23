Le Port : Jean-Yves Langenier officialise sa candidature aux élections municipales 

Il aura un mois de campagne au pas de charge. Ce vendredi 23 janvier 2026, dans les bureaux du Parti communiste réunionnais, Jean-Yves Langenier annonce sa candidature face à la presse. Les militants, eux, ont eu l’information la semaine dernière. C’est à leur demande que l'ancien maire fait son grand retour en politique. À la retraite depuis plusieurs années, il annonce renoncer à ses indemnités s'il est élu. Plus d'informations à venir. (Photo : rb/www.imazpress.com)
LANGENIER, un vrai homme de gauche et loyal, pas un vendeur de Letchi qui voulait etre président de region alors que le vendeur de Letchi est arrivé a la maire et n'a encore rien prouvé.