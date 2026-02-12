À retenir ce soir : rappel de BMW, "tonton violeur", découverte macabre, l'agresseur d'une sans-abris interpellé et un homme tué à Saint-Denis

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 12 février 2026 : - Risque d'incendie : BMW rappelle des centaines de milliers de voitures, 370 véhicules à traiter à La Réunion - Agressions sexuelles à Sainte-Rose : le "tonton" condamné en appel à 4 ans de prison ferme - Saint-Pierre : le corps d'un homme découvert derrière le RSMA - Saint-Denis : suspecté de viol et d’agression sur une sans-abri, un homme interpellé - Saint-Denis : un homme tué de plusieurs coups de couteau, son beau-fils interpellé

BMW a annoncé, ce mercredi 11 février 2026, le rappel de plusieurs centaines de milliers de véhicules dans le monde en raison d’un risque potentiel d’incendie. L’information, révélée par le magazine spécialisé Kfz-Betrieb, a été confirmée à l’AFP par une porte-parole du constructeur allemand. À La Réunion, 500 véhicules ont été appelés. 370 restent à traiter, confirme le directeur de Leal Réunion, Philippe-Alexandre Rebboah.

La Cour d'appel a, ce jeudi 12 février 2026, condamné "le tonton violeur", auteur d'agressions sexuelles sur 11 petites filles à Sainte-Rose, à 4 ans de prison avec mandat d’arrêt. Lors du premier jugement le vendredi 4 octobre 2024, l’homme âgé de 61 ans avait été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. Un message fort pour Jessy Yong-Peng, présidente de l'association Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi (EPA).

Ce jeudi 12 février 2026, le corps d'un homme a été découvert derrière le bâtiment du Régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA). Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un homme porté disparu après avoir fui du CHU Sud. Une enquête a été ouverte.

Ce mardi 10 février 2026, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Identifié par les enquêteurs de la Brigade Criminelle, suite à des investigations, il est soupçonné d'avoir frappé et violé une femme, sans abri, dans la nuit du 29 novembre 2025, à Saint-Denis.

Une violente rixe a éclaté ce jeudi après-midi, dans la résidence "Les Mimosas" située rue Nantier Didier, à Saint-Denis. Selon nos informations, les faits se sont produits dans un contexte de différend familial. Au cours de l’altercation, un homme a reçu plusieurs dizaines de coups de couteau. Il n’a pas survécu à ses blessures. Suspecté d’être l’auteur de ce déchaînement de violence, le beau-fils de la victime, âgé d'environ 17 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.