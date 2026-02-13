Petite-Île : un point de deal démantelé dans un commerce, les denrées saisies redistribuées à des associations

Il y a quelques semaines, les militaires de la communauté de brigades de Saint-Joseph sont intervenus dans une épicerie de proximité à Petite-Île. Derrière la devanture, les gendarmes ont découvert un point de vente de stupéfiants : du cannabis, du "dou" (drogue de synthèse), ainsi que des armes interdites. Faisant suite au démantèlement du point de deal, les denrées saisies dans le commerce ont été redistribuées au profit de la Croix Rouge et à la Banque alimentaire (Photo : sly/www.imazpress.com)

Accompagné des gendarmes, Olivier Clémençon, procureur de la République de Saint-Pierre, a remis tout le stock à la Croix-Rouge et à la Banque alimentaire.

- Les deux auteurs condamnés à de la prison ferme -

L’intervention et les investigations des forces de l'ordre ont permis de mettre fin immédiatement aux trafics.

Présentés à la justice, les deux auteurs ont été condamnés à 40 mois de prison pour l'un et deux ans de prison pour le second, avec interdiction pour tous deux de paraître à Petite-Île.



