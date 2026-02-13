[Photos-Vidéo] Depuis la rentrée d'août, les saisies d'armes ont augmenté de 25% près des établissements scolaires

Les événements et agressions sur enseignants survenus récemment ce lundi à La Réunion, ainsi que l’augmentation des signalements dans l'île, rappellent la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance et de sécurité au sein des établissements. C'est pour cette raison que ce vendredi 13 février 2026, le préfet et le recteur d'académie se sont rendus au lycée du général Amiral Lacaze à Saint-Denis. Depuis la rentrée d'août, les saisies d'armes ont augmenté de 25% (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Nous sommes dans un contexte national avec le drame de Sanary-Sur-Mer et l'agression qu'a subi une enseignante du collège Paul Hermann à Saint-Pierre, anxiogène", déclare Patrice Latron, préfet de La Réunion.

- 25% d'armes saisies depuis la rentrée d'août -

Depuis la rentrée d'août, les saisies de ce qui s'apparente à des armes ont augmenté de 25%. "Des armes par destination ou des armes blanches", précise Rostane Mehdia, recteur d'académie. La saisie de stupéfiants a elle augmenté de 850%, passant de 8 saisies à 76 depuis la rentrée d'août.

Des chiffres élevés qui s'expliquent, selon le préfet, "par une politique volontariste des forces de l'ordre et de la gendarmerie qui ont développé le concept de l'école tranquille et multiplié les opérations". 378 ont eu lieu en un an.

Le message à passer, "c'est que ce genre d'opération va se poursuivre", dit le préfet. Écoutez.

- L'académie de La Réunion attentive à la santé mentale des élèves -

Le recteur poursuit en précisant qu'il y a aussi "une action de fond qui consiste à être attentif à la santé mentale de nos élèves et de ce point de vue nous montons en puissance".

"L'Éducation nationale fait beaucoup, essaie d'être à la hauteur de ses devoirs, mais nous n'y parviendrons pas seuls. Il est indispensable que les parents s'engagent à nos côtés. On ne peut pas laisser un enfant partir avec autre chose qu'un cahier et un stylo", dit-il. Écoutez.

Dans une lettre à destination des parents d'élèves, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a appellé à un "sursaut collectif". "Nous avons besoin de vous".

Le ministre dénonce "une forme de banalisation de la violence, extrême" et alerte sur le harcèlement dont est victime "plus d'un enfant par classe en moyenne", aux "conséquences destructrices".

"Une telle situation est inacceptable, pour nos enfants comme pour l’institution et ses personnels (...) L’École repose sur un ensemble de principes et de valeurs qui ne sont ni amendables, ni négociables", ajoute le ministre.

Dans cette lettre envoyée aux directeurs d'école et chefs d'établissements Édouard Geffray demande aux parents de "s'impliquer personnellement".

- Une enseignante du collège Paul Hermann agressée par un élève -

Ce lundi 9 février 2026, une professeure de français du collège Paul Hermann à Saint-Pierre, a été agressée par un élève de 5ème. Elle aurait été étranglée par le jeune garçon.

Le collégien a été exclu de l'établissement, le temps de son passage en conseil de discipline.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]