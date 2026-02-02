À la une de ce mardi : Fytia s'éloigne, budget 2026 adopté, grève dans l'Éducation nationale, paralysie budgétaire aux USA, pêche zourite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 3 février 2026 : - Fytia s'affaiblit et s'éloigne de La Réunion, le temps reste maussade, la route du littoral toujours basculée - Le budget enfin adopté, Lecornu veut passer à autre chose - Travail dégradé, réforme des congés longue maladie... appel à la grève dans les écoles de La Réunion - Trump exhorte le Congrès à lever "sans délai" la paralysie budgétaire - Zourite : la pêche traditionnelle est ouverte mais plusieurs règles doivent être respectées - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : des nuages, des averses et beaucoup de vent (Photo www.imazpress.com)

À 4h ce mardi 3 février 2026, la forte tempête Fytia se situait à 245 km au sud-ouest de La Réunion. Le système "a commencé à faiblir ces dernières heures (...) et continue de se déplacer à 11 km/h vers le sud-est" en s'éloignant lentement de l'île, constate Météo France. Le temps "reste maussade en journée sur la majeure partie de La Réunion" préviennent les météorologues. Des averses parfois fortes, notamment sur le secteur nord-ouest, et des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h sont attendues. Le sud, sud-est et ouest de l'île sont en vigilance jaune vents forts depuis 22h ce lundi. La route du littoral est toujours basculée

Epilogue d'un pénible marathon parlementaire, le budget de l'Etat pour 2026 a été adopté définitivement lundi, après le rejet des deux dernières motions de censure contre le gouvernement, qui aura finalement fait passer le texte par 49.3 grâce à la mansuétude des socialistes.

La FSU Réunion appelle à la grève et à la mobilisation ce mardi 3 février 2026. Le syndicat dénonce une dégradation des conditions de travail dans les services publics des départements et régions d'Outre-mer et une réforme discriminatoire du congé longue maladie. À cela s'ajoute la suppression de postes, 86 pour La Réunion à la prochaine rentrée. Un rassemblement est prévu dès 9 heures devant la préfecture de Saint-Denis.

Donald Trump a appelé lundi le Congrès américain à adopter dès que possible un texte budgétaire pour mettre fin à la paralysie d'une partie de l'administration fédérale, après trois jours de ce "shutdown" à l'issue encore incertaine.

La pêche aux zourites est réglementée dans la Réserve marine de La Réunion. Elle est ouverte depuis ce 1er février 2026 et jusqu'au 31 octobre, essentiellement aux détenteurs de carte de pêche. Plusieurs règles doivent être respectées, rappelle la Réserve marine.

Aïe aïe aïe… quand Matante Rosina a secoué sa boule de cristal ce mardi 3 février 2026, elle a vu les nuages débarquer sans même dire bonjour. Poussés par un vent Nord-Ouest un peu nerveux, les nuages viennent faire leur commérage entre Saint-Leu et Saint-Denis, avec quelques averses timides, rien de bien méchant. Le Sud, le Sud-Ouest et l’Est, eux, peuvent souffler un peu : le temps y reste plus gentil. L’après-midi, pas grand-chose de neuf sous le soleil… sauf du côté du volcan, où Matante a vu dans sa boule quelques averses se réveiller. Attention au vent : ça souffle fort ! Jusqu’à 70 km/h sur l’Ouest, et même 80 km/h vers Saint-Pierre. La mer, elle, fait la mauvaise tête : forte de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table avec une houle de secteur Sud-Ouest entre 2 et 2 mètres 50.