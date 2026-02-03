Norvège : le fils de la princesse Mette-Marit jugé pour viols

Le procès pour viols et maltraitances de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, s'ouvre mardi à Oslo, une affaire retentissante qui ternit l'image de la royauté dans le pays scandinave.

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère avec le prince héritier Haakon, M. Høiby doit faire face à 38 chefs d'accusation, y compris le viol de quatre femmes, des violences physiques et psychologiques, et une infraction à la législation sur les stupéfiants.

Le jeune homme de 29 ans a été de nouveau arrêté dimanche soir sur la base de nouveaux soupçons --atteinte à l'intégrité physique, menaces avec un couteau et violation d'une interdiction de contact-- et placé en détention provisoire pour quatre semaines à la demande de la police "en raison du risque de récidive".

Il a jusqu'à présent nié les faits les plus graves qui, combinés, sont passibles de 16 ans de prison.

Son procès, qui s'annonce hautement médiatisé et doit durer sept semaines, débutera à 09H30 (08H30 GMT) au tribunal d'Oslo.

La matinée sera consacrée à la lecture de l'acte d'accusation sur lequel M. Høiby sera prié de s'exprimer, et l'après-midi à la déposition d'une première victime présumée de viol.

En amont de la procédure, le procureur Sturla Henriksbø a affirmé à l'AFP que Marius Borg Høiby ne serait traité "ni avec plus d'indulgence ni plus de sévérité" en raison de ses liens avec la famille royale.

La défense, elle, n'a pas voulu s'exprimer.

Le jeune homme aux allures de "bad boy" avec ses tatouages et ses boucles d'oreille avait été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d'avoir agressé sa compagne au cours de la nuit précédente.

Quelques jours plus tard, il dira avoir agi "sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne après une dispute", et précisera souffrir de "troubles mentaux" et lutter "depuis longtemps contre la dépendance" à la drogue.

L'enquête de la police a permis d'exhumer d'autres délits et crimes présumés, dont les viols de quatre femmes alors qu'elles n'étaient pas en état de se défendre, et qu'il a, pour certains, filmés.

En janvier, la police a annoncé six nouveaux chefs d'accusation, dont une infraction de la loi sur les stupéfiants: en 2020, Høiby a transporté, apparemment sans contrepartie, 3,5 kg de marijuana, des faits qu'il a reconnus.

- Coups de poing -

Au total, sept personnes sont considérées comme des victimes présumées.

Leur identité est protégée, à l'exception de Nora Haukland, mannequin et influenceuse, qui s'est exprimée publiquement sur des violences qu'elle dit avoir subies.

Entre l'été 2022 et l'automne 2023, alors qu'ils entretenaient une relation, Høiby l'a frappée au visage à plusieurs reprises, lui a asséné coups de pied et coups de poing, l'a saisie à la gorge, projetée contre un réfrigérateur et insultée, selon l'acte d'accusation.

Pire scandale qu'ait connu la famille royale jusqu'à présent, l'affaire a contribué à écorner l'image de l'institution pourtant populaire grâce aux figures rassembleuses mais vieillissantes du roi Harald et de la reine Sonja, tous deux âgés de 88 ans.

Dans les rues d'Oslo, les avis sont partagés.

Pour Philip Wilson, vigile et étudiant de 35 ans, le Palais a très mal géré les choses.

"Je pense que les équipes de communication du palais ne vont pas chômer dans les jours qui viennent", a-t-il dit à l'AFP.

Au contraire, Jostein Grosås, avocat de 66 ans, affirme que cette affaire "n'a pas du tout changé (son) opinion de la famille royale".

Le couple princier n'assistera pas au procès.

Tiraillée entre ses rôles de mère et de future reine, Mette-Marit mène déjà d'autres combats.

A 52 ans, elle lutte contre une maladie pulmonaire incurable qui risque de lui valoir bientôt une transplantation périlleuse.

Suite à la publication de nouveaux documents aux États-Unis, elle doit aussi depuis ce week-end répondre de ses liens passés --et apparemment étroits-- avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Le verdict à l'encontre de son fils est attendu plusieurs semaines après la fin du procès, prévue le 19 mars.



AFP