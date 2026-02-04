Accident à la Rivière des galets : 8 km de bouchons en direction du nord

Un accident impliquant un véhicule seul est survenu ce mercredi 4 février 2026, dans le secteur de la rivière des galets, au Port. Aux alentours de 6 heures 30, la voie de gauche est neutralisée. Des bouchons sont constatés, sur environ 8 km, remontant jusqu'à la route des Tamarins, au niveau de Plateau Cailloux. (Photo sly/www.imazpress.com)
Encore un qui etait sûrement avec son téléphone au volant
Ils sont TOUS avec leurs téléphones au volant !
Il y en a même des acrobates qui font des textos en conduisant ! ! !