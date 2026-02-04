TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Accident à la Rivière des galets : 8 km de bouchons en direction du nord

  • Publié le 4 février 2026 à 07:15
  • Actualisé le 4 février 2026 à 07:18
embouteillage viaduc saint-paul vers le nord

Un accident impliquant un véhicule seul est survenu ce mercredi 4 février 2026, dans le secteur de la rivière des galets, au Port. Aux alentours de 6 heures 30, la voie de gauche est neutralisée. Des bouchons sont constatés, sur environ 8 km, remontant jusqu'à la route des Tamarins, au niveau de Plateau Cailloux. (Photo sly/www.imazpress.com)

Inforoute

guest
2 Commentaires
Titi
Titi
1 heure

Encore un qui etait sûrement avec son téléphone au volant

Répondre
Ray_action
Ray_action
37 minutes

Ils sont TOUS avec leurs téléphones au volant !
Il y en a même des acrobates qui font des textos en conduisant ! ! !

Répondre