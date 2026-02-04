Saison cyclonique : une nouvelle zone dépressionnaire surveillée de près par Météo-France

Si le système Fytia poursuit son affaiblissement au sud de La Réunion ce mercredi 4 février 2026, l’attention des météorologues du bassin se tourne désormais vers une nouvelle zone dépressionnaire susceptible d’évoluer en tempête tropicale à partir de ce vendredi. (Photo Windy / Eumetsat)

Selon le bulletin de Météo-France diffusé ce mercredi 4 février à 4 heures, Fytia "continue de s’affaiblir mais ralentit son déplacement restant au sud de la Réunion", à environ 270 kilomètres de nos côtes, dans le secteur sud-sud-ouest. Le système est actuellement "quasi-stationnaire, à 4 km/h", avant de reprendre progressivement une trajectoire vers le sud-est. D’ici jeudi ou vendredi, "Fytia disparaîtra en se fondant à la circulation plus au sud", précise Météo France.

Mais c’est surtout la suite de l’activité cyclonique dans la zone qui retient l’attention. Météo-France indique qu’"une circulation dépressionnaire faible commence à se mettre en place à 1.400 km au nord-est des grandes Mascareignes". La probabilité de développement de ce système est jugée élevée, avec "60 à 90 % de chances qu’il se développe en tempête tropicale à partir de vendredi 6 février 2026".

À ce stade, les prévisionnistes restent prudents. "Il est encore prématuré d’établir une tendance de trajectoire précise pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine", souligne Météo-France, précisant que "l’impact potentiel sur les zones habitées reste donc à affiner ultérieurement".

Une seconde zone dépressionnaire est également évoquée, mais son potentiel de développement demeure très faible, avec une probabilité "inférieure à 10 %" pour le week-end.

Les prochains bulletins permettront d’en savoir davantage sur l’évolution de cette possible tempête tropicale. En attendant, les autorités appellent à la vigilance et invitent la population à se tenir informée de l’évolution de la situation météorologique dans les jours à venir.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Pour rappel, dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité. Fytia est le second.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Toujours pour rappel, un système dénommé Grant - et qui a été suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

