Expédition punitive à La Possession : quatre ans de prison pour les meneurs

Ils ont tiré sur un homme et tenté de mettre le feu à une voiture. Ce mercredi 4 février 2026, les meneurs de l'expédition punitive de la nuit du 2 décembre 2025 à La Possession, ont écopé de quatre ans prison. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Deux autres mis en cause avaient déjà été condamnés à 6 mois de prison ferme le 10 décembre 2025.

L’affaire trouve son origine dans une altercation survenue dans une station-service du Port dans la journée du 2 décembre 2025.

Selon les éléments recueillis, l’un des protagonistes aurait décidé de se rendre devant le domicile de son rival, accompagné d’au moins cinq autres individus. Le groupe est muni d’un fusil et d’un jerricane d’essence. L’objectif supposé : intimider, voire incendier le véhicule de l’homme visé.

Le soir même, le commando improvisé se présente à la Ravine à Malheur. Au moins un coup de feu est tiré dans des circonstances encore non éclaircies.

La balle ne touche pas la personne visée, mais termine sa trajectoire dans la voiture d’un habitant totalement étranger aux faits. Aucun blessé n’est à déplorer. Les suspects prennent ensuite la fuite, sans utiliser l’essence qu’ils avaient emportée.

- Une vaste opération pour retrouver l’arme -

Le mardi 9 décembre 2025, une importante opération de gendarmerie a été menée au port de plaisance du Port dans le cadre de cette enquête ouverte initialement pour tentative d’assassinat en bande organisée. La brigade nautique et le GIGN ont été mobilisés afin de tenter de retrouver le fusil utilisé lors des faits.

Les militaires ont également demandé à visionner les images de vidéo-surveillance du Territoire de l’Ouest, gestionnaire du site.

Six individus avaient été interpellés le samedi 6 décembre 2025, placés en garde à vue, puis déférés.

Au lendemain des faits, les gendarmes ont frappé à plusieurs portes du quartier. "Ils m'ont demandé si j'avais vu ou entendu quelque chose d'inhabituel", témoigne un habitant. Il se souvient avoir entendu "un gros boum" pendant la nuit.

Les meneurs de l'expédition punitive de la nuit du 2 décembre 2025 à La Possession restent donc en prison.

