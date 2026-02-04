[Photos et vidéo] Le Port : violent incendie dans une menuiserie ébénisterie de la zone artisanale

(Actualisé) Ce mercredi matin 4 février 2026, un incendie s'est déclaré dans un local professionnel situé à proximité de l'atelier Les TiDalons, dans la zone artisanale de la commune du Port. Les flammes continuent de ravager l’intérieur de la menuiserie. Une intervention est en cours. (Photos rb www.imazpress.com)

L'incendie s'est déclaré dans une menuiserie ébénisterie, aux alentours de 5 heures ce matin lorsque. "J’ai vu une fumée qui semblait sortir du portail d’entrée de l’entreprise", raconte un voisin à Imaz Press. "Le temps que j’alerte les secours, les flammes avaient déjà presque tout envahi. Il y a eu aussi un gros bruit, je me suis vite éloigné" ajoute le riverain.

Les pompiers sont intervenus quelques minutes après le départ de feu. Regardez.

Vers 7h45 l’incendie était maîtrisé mais pas encore totalement éteint. Les pompiers continuent à refroidir le site avec les jets de leurs lances à incendie. La pluie qui arrose copieusement la cité maritime devrait aussi contribuer à refroidir les lieux du sinistre. Un gros panache de fumée et toujours bien visible dans le ciel du Port.

À ce stade, les origines de l’incendie ne sont pas encore déterminées.

- Fermeture de la la déchèterie de la ZA -

En raison de l’incendie, le Territoire de l'Ouest a décidé de retarder l’ouverture de la déchèterie de la ZA du Port. Dans un communiqué, la collectivité invite les usagers à utiliser les autres déchèteries du territoire, en attendant la réouverture.

"Avant tout déplacement, il est conseillé de consulter la Météo des déchèteries, disponible sur le site internet et l’application mobile. Ce service informe en temps réel de l’état de remplissage des caissons, avec une actualisation toutes les deux heures, afin d’optimiser les trajets et les dépôts", précise le TO.

