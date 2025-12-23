Les intercommunalités grandes absentes des débats des municipales

Les élections municipales approchant, les candidats affutent leurs stratégies de communication pour convaincre les électeurs à voter pour eux. Mais, une fois de plus, les intercommunalités restent pour l'instant les grandes absentes de cette campagne (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les intercommunalités gagneront en légitimité, lisibilité et visibilité, que si les candidat(e)s aux élections aux municipales font émerger de l'importance de leur utilité dans le débat électoral qui s'annonce. Malheureusement, c'est pas le cas actuellement. Pourtant les intercommunalités restent des acteurs incontournables de la mise en œuvre des politiques publiques locales.

Dotées de compétences étendues et de moyens conséquents, les intercommunalités constituent désormais un niveau de décision majeur de l'action publique locale. L'intercommunalité aujourd'hui, c'est vraiment une chance pour nos territoires. Mais faut-il que les programmes des intercommunalités soient mis au devant de la scène et connus lors de cette campagne électorale.

Alors qu'avec la démocratie participative et le dialogue citoyen des candidat(e)s, oblige pour l'heure à la co-construction des programmes électoraux, puisque les communes jouent un rôle central dans la vie quotidienne des citoyens. Mais qu'en est-il des intercommunalités ?

Je crois que cet "objet territorial" mal identifié mérite aussi que le pacte de gouvernance soit posé, surtout en mettant le maire et la commune au cœur des projets, des programmes et des évaluations.

Face à cette réalité quel bilan faisons-nous du fonctionnement des intercommunalités ? De sa gouvernance ? Et des réponses qui ont été apportées aux divers bassins de vie ? A-t-on tenu compte des valeurs historiques et surtout de solidarité dans les dotations ?

Autant de questions qui méritent d'être posées aux présidents des intercommunalités au moment où leurs mandats s'achèvent ou sont en passe pour certains d'être renouvelés.

Jean-Claude Comorassamy