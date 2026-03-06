[Photos-Vidéo] Municipales : David Lorion et Patrice Thien Ah Koon affichent une stratégie commune pour le sud

Dans le cadre de la campagne des élections municipales, les candidats David Lorion à Saint-Pierre et Patrice Thien Ah Koon au Tampon ont tenu une conférence de presse ce vendredi 6 mars 2026, à Saint-Pierre. L'occasion pour les deux maires sortants de présenter les grandes orientations de leur projet et leurs priorités et engagements pour la prochaine mandature, mettant en avant une coopération renforcée entre leurs deux communes. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les deux élus ont d’emblée rappelé leur volonté de poursuivre le travail engagé entre les territoires. "C’est une volonté commune très forte de faire en sorte que ces deux villes, Le Tampon et Saint-Pierre, qui forment une conurbation urbaine aujourd’hui, travaillent de concert", ont-ils expliqué. Eau, environnement, transports ou grands investissements : pour eux, de nombreux dossiers nécessitent une action coordonnée.

Les deux communes, séparées par la Ligne des 400 mais étroitement liées dans leur fonctionnement quotidien, comptent ensemble plus de 170.000 habitants. Un poids démographique qui, selon les candidats, justifie une stratégie commune pour porter des projets d’envergure. "Le 1 que représente Saint-Pierre plus le 1 que représente Le Tampon ne fait pas seulement 2, mais bien plus", ont-ils résumé pour illustrer l’effet de levier attendu d’une coopération renforcée. Écoutez.

- Plusieurs projets en communs pour le territoire sud -

Les deux candidats ne manquent pas de projets communs à l’échelle du territoire.

L'année dernière David Lorion et Patrice Thien-Ah-Koon parlaient déjà d'un projet de transport par câble reliant les Hauts au littoral, avec deux lignes de téléphérique entre la Plaine des Cafres au Tampon et Saint-Pierre, "afin de répondre aux difficultés de mobilité quotidiennes". Un projet que les deux maires sortant entendent mener à bien à l’horizon 2030, s'ils sont réélus.

Autre projet déjà annoncé : la construction d’une salle de 3.000 places, pensée comme un équipement intercommunal destiné à accueillir des événements sportifs et culturels dans le sud de l’île. L’objectif est également de mutualiser les coûts d’investissement et de fonctionnement entre les deux collectivités.

Les deux élus évoquent aussi d’autres projets menés conjointement : la création d’une piste de sports mécaniques, la modernisation du marché de gros au bénéfice des agriculteurs du bassin sud, ou encore la réalisation d’une fourrière commune.

- La fusion Casud / Civis "pas à l'ordre du jour" -

Au-delà des équipements, les candidats insistent sur la nécessité de travailler ensemble sur des politiques publiques structurantes. Des dossiers qui dépassent parfois le cadre strict des communes et impliquent les intercommunalités, en locurance la Civis et la Casud.

Si une fusion entre les deux intercommunalités n’est "pas à l’ordre du jour", les deux maires estiment indispensable de renforcer la coopération sur les grands enjeux du territoire, qu’il s’agisse de la gestion de l’eau, de l’avenir de l’aéroport de Pierrefonds ou encore du traitement des déchets avec le syndicat mixte Ileva.

Pour David Lorion et Patrice Thien-Ah-Koon, cette stratégie commune vise aussi à peser davantage dans les décisions régionales et nationales, notamment pour obtenir des financements européens, étatiques ou régionaux. "Lorsqu’il s’agit d’investir pour plus de 170.000 habitants, la mobilisation est forcément plus forte", ont-ils souligné. "L’avenir de Saint-Pierre, ce n’est pas seulement Saint-Pierre. L’avenir du Tampon, ce n’est pas seulement Le Tampon. La solution la plus intelligente, c’est de travailler ensemble".

