La Possession : disparition inquiétante de Bryce Touchard, âgé de 42 ans

(Actualisé) Ce vendredi 6 mars 2026, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Bryce Touchard, âgé de 42 ans. L'homme a disparu depuis le 4 mars sur la commune de La Possession. Selon les forces de l'ordre, il pourrait s'être rendu vers Saint-Louis (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

L'homme était vêtu d'un tee-shirt noir, d'un bermuda beige, des savates de plage verte et jaune, d'un sac à dos rouge et d'un sac e bandoulière nour et gris.

Si vous avez des informations, merci de contacter la gendarmerie de La Possession ou en composant le 17.

www.imazpress.com/[email protected]