Combat de rue : armés d'un sabre et d'un tournevis, ils agressent un homme et écopent de 12 à 24 mois de prison ferme

Quatre des 7 agresseurs ont été jugés et dorment en prison après avoir été présentés devant la justice ce jeudi 5 mars et jugés en comparution immédiate ce vendredi 6 mars 2026. Les gendarmes expliquent : "Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme de 18 à 24 mois, avec révocation de sursis pour deux d’entre eux. Les 4 autres protagonistes seront convoqués ultérieurement devant la justice". Selon la gendarmerie de La Réunion, c'est lors d'un combat organisé sur la voie publique dans la nuit du 24 au 25 février 2026 que 7 personnes ont agressé un homme (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

La victime est violemment frappée à plusieurs reprises, elle est également blessée par un coup de sabre au bras et plusieurs coups de tournevis dans le dos.

Alertés des faits, les gendarmes de Saint-Benoît ont mené une enquête de flagrance permettant d’identifier 7 individus.

Selon la gendarmerie de La Réunion : "Une opération judiciaire a été conduite le 3 mars mobilisant les militaires de la communauté de brigades de Saint-Benoît, de la brigade de recherches de Saint-Benoît, du peloton d’intervention de l’escadron de gendarmerie mobile 25/5 de Bourgoin-Jallieu et d’une équipe cynophile de Saint-Paul."

www.imazpress.com / [email protected]