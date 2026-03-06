À retenir ce soir : un mineur grièvement blessé, Krystina opérée, leptospirose, lait infantile contaminé et disparition inquiétante

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 6 mars 2026 : - Saint-André : un mineur grièvement blessé, victime d'un vol en réunion avec arme, une personne interpellée - Opération réussie pour la petite Krystina, 8 mois, atteinte d'une malformation cardiaque - Leptospirose : 60 cas confirmés et un décès à La Réunion depuis le début de l'année - Bébé décédé à Angers : un taux "anormal" de toxine céréulide retrouvé dans le lait consommé - La Possession : disparition inquiétante de Bryce Touchard, âgé de 42 ans

Dans la soirée de ce jeudi 5 mars 2026, un mineur de 15 ans a été victime d'un vol en réunion avec arme dans la commune de Saint-André. La victime, blessée grièvement, a été héliportée inconsciente vers le CHU de Saint-Pierre. Selon nos informations, une personne mis en cause a été interpellée par les agents de la Brigade anticriminalité (BAC 2000).`

Krystina, 8 mois et atteinte d'une malformation cardiaque a enfin pu être opérée du cœur à l'hôpital Necker (Paris) où elle est hospitalisée depuis le mois de décembre 2025. Après 7 heures de bloc, la petite fille est sortie "en véritable guerrière, sans complications", confie sa maman, Aurélie Biéga. Désormais, Krystina va être suivie durant plusieurs mois. Cette opération était la troisième en l'espace d'à peine un an pour la jeune enfant.

Depuis le début de l’année, 60 cas et un décès ont été déclarés à l’Agence régionale de santé (ARS). Parmi ces cas : 20 étaient survenus au cours du mois de janvier, 38 en février et 2 en mars, 31 résidaient dans le Sud de l’île (dont 13 cas au Tampon et 5 respectivement à Saint-Louis et Saint- Joseph) et 22 dans le secteur l’Est (dont 11 cas à Saint-Benoît et 5 à Saint-André).

Une dose "anormale" de la toxine céréulide a été retrouvée dans un lait infantile consommé par un nourrisson décédé en décembre à Angers, ont indiqué vendredi les avocats de la famille, sans que le lien à ce stade avec le décès soit établi.

Ce vendredi 6 mars 2026, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Bryce Touchard, âgé de 42 ans. L'homme a disparu depuis le 4 mars sur la commune de La Possession. Selon les forces de l'ordre, il pourrait s'être rendu vers Saint-Louis.