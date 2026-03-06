Sakifo : la suite de la programmation annoncée, le Risofé de retour

À quelques mois de son retour à Saint-Pierre, le Sakifo Musik Festival continue d’étoffer sa programmation. Après l'annonce des têtes d'affiche, découvrez la nouvelle vague d'artistes qui seront sur scène les 5, 6 et 7 juin 2026. Autre rendez-vous confirmé : le traditionnel Risofé fait son retour, prévu le dimanche matin à Terre-Sainte. (Photos DR)

Les organisateurs ont dévoilé ce vendredi 6 mars 2026 la suite de la programmation du Sakifo, mettant à l’honneur les talents de l’Océan Indien.

- Les talents de l'Océan Indien en avant -

Fidèle à son identité, le festival souhaite renforcer, cette année encore, la place accordée aux artistes de la région. Plusieurs formations et musiciens issus de l’océan Indien rejoignent ainsi l’affiche de cette 22ᵉ édition :

• Phil an Maloya - Maloya (La Réunion)

• Malha - Afro-toirab (Comores)

• Ti Frèd - Maloya (La Réunion)

• Wendada - Sega (Rodrigues)

• António Marcos - Afro/Marrabenta (Mozambique)

• Kafrinèr - Maloya (La Réunion)

• Fidju Kitxora - Electronique (Cap-vert)

• Soa Meva - World electronic (La Réunion & Madagascar)

• Sana Maloya - Maloya (La Réunion)

• Wild Wild Women - Hip-hop (Inde)

- Le Risofé, rendez-vous incontournable du Sakifo -

Le traditionnel Risofé, devenu au fil des années un moment phare du festival, est de retour. Organisé le dimanche matin dans le quartier de Terre-Sainte à Saint-Pierre, ce rendez-vous mêle repas convivial et musique dans l’ambiance pittoresque du village de pêcheurs.

Les festivaliers pourront y déguster le célèbre risofé, plat traditionnel préparé par l’Association des Femmes de Marins-Pêcheurs (Afemar), accompagné d’un bon rougail. Le moment sera également rythmé par un concert gratuit. Pour cette édition 2026, c’est l’artiste réunionnais Michou qui sera à l’affiche.

Ces nouvelles annonces viennent compléter une programmation déjà riche pour cette édition 2026 du Sakifo Musik Festival, avec notamment Jean-Louis Aubert, PLK, Asaf Avidan, Magic System ou encore Rilès.

- Les infos pratiques du festival -

De manière générale l’ouverture des portes se fait aux alentours de 17h00. Les derniers concerts du vendredi et du samedi commencent à 01h00, ceux du dimanche commencent à 23h30.

La billetterie du Sakifo 2026 est ouverte depuis le jeudi 22 janvier dernier. Les tarifs vont de 45 euros pour le pass d'un jour, à 120 euros pour le pass de trois jours. Les PSH (Personne en Situation de Handicap) ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) bénéficient des tarifs réduits.

Retrouvez toutes les informations ici.

