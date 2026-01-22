Sakifo : Jean-Louis Aubert, PLK, Eve La Marka, Asaf Avidan... le festival dévoile sa programmation

Du 5 au 7 juin 2026, la ville de Saint-Pierre va vibrer au rythme du Sakifo. Ce jeudi 22 janvier 2026, l'organisation a dévoilé la programmation de ces trois jours de festivités. Jean-Louis Aubert, PLK, Helena, Riles, Asaf Avidan, Miki ou encore Magic System enflammeront les scènes du festival. La billetterie de cette 22ème édition ouvre ce jeudi (Photo : www.imazpress.com)

Fidèle à son ADN, le festival met en avant des artistes venus d’Afrique, d’Europe, des Amériques et de l’océan Indien.

Le Sakifo a toujours su mêler tradition et modernité, ici et ailleurs, jeunes et moins jeunes, réunissant ainsi sur un week-end La Réunion dans toute sa diversité.

- Programmation du festival Sakifo -

Le vendredi 5 juin :

Jean-Louis Aubert, leader du groupe Téléphone, sera sur la grande scène. L'occasion pour lui d'interpréter ses titres iconiques qui ont marqué plusieurs générations jusqu’aux trésors plus méconnus.

Rilès, phénomène autodidacte et artiste complet, revient sur scène avec son nouvel album Survival Mode. Entre énergie brute, discipline folle et une vision artistique unique, Rilès promet un show intense et inoubliable.

Queen Omega, revient, portée par le succès mondial de son dubplate "No Love Dubplate". Le titre, créé avec Little Lion Sound, dépasse les 120 millions d’écoutes et a été salué par Snoop Dogg et Dr Dre.

Kokoroko est un collectif londonien formé en 2014 par Sheila Maurice-Grey et Onome Edgeworth, né d’une volonté de faire dialoguer les héritages de l’afrobeat et du highlife au sein de la diaspora africaine. Révélé en 2018 avec le morceau Abusey Junction, le groupe s’impose rapidement comme une figure clé de la scène musicale londonienne contemporaine, mêlant jazz, musiques africaines et sonorités modernes.

Joe Yorke est un chanteur, producteur et compositeur britannique originaire du nord-ouest de l’Angleterre. Il découvre la musique à l’adolescence, influencé par le reggae et le punk, qu’il pratique à la guitare dans les rues de Wigan et Manchester. Joe Yorke développe une musique ancrée dans le roots, le rocksteady et le dub jamaïcain, tout en intégrant des influences variées comme la soul ou la new wave.

Le samedi 6 juin :

Artiste français parmi les plus écoutés au monde et performance scénique unique lors de sa dernière tournée des zéniths à guichets fermés, PLK continue de repousser les limites.

Après l’annonce évènement de ses premières dates de concert en solo, pour la plupart sold-out en quelques minutes seulement et une première tournée en Zénith & Arena, Helena poursuit sur sa lancée. Son premier album "Hele" est à son image : aussi touchant qu’authentique.

Le groupe BASTER sera sur scène. On lui doit de nombreuses chansons qui aujourd’hui encore demeurent dans les mémoires : La Montane, Inn Ti Manzel, Gawé, Servis Kabaré, Mon Liberté, Lèr lamour, Gayar lé la, Marmay lontan…

Miki, véritable phénomène entre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes.

Léa Churros, phénomène musical local et a connu un succès fulgurant. Sa musique mêle des sonorités modernes à des influences de la culture réunionnaise.

Rootystep & Mac Gyver au contrôle, Merry à la trompette : STAND HIGH PATROL DJ SET, c’est une carte blanche aux deux fondateurs du crew, un show dub, roots, reggae digital et bien plus construit autour de morceaux exclusifs jamais entendus et de dubplates incontournables.

Le dimanche 7 juin :

Asaf Avidan a sorti huit albums studio, récompensés par de nombreux disques d’or et de platine dans plus de quinze pays. Il a été la tête d’affiche des plus grands festivals européens et a rempli les salles lors de ses tournées au cours des dix dernières années. Reconnu pour sa voix singulière, ses textes poétiques et son intense présence sur scène, il propose aujourd’hui un nouveau spectacle à la mise en scène théâtrale, mêlant folk, jazz, blues, rock, pop et rap.

Depuis plus de vingt-cinq ans, Magic System fait danser le monde entier avec une série de hits incontournables, dont l’iconique 1er Gaou.

Véritable pionnier du vapor-dub, Biga*Ranx, le MC, producteur et artiste plasticien, a décroché l’or et le platine avec des hymnes comme "Liquid Sunshine", "My Face" ou l’incontournable "Petite Marie (Fanzine Remix)".

Last Train est un groupe animé par une détermination et une énergie intactes depuis près de 15 ans. Après un projet orchestral audacieux, le groupe opère un virage plus direct et viscéral. En décembre 2023, ils enregistrent leur troisième album avec des sonorités brutes, contrastées, mêlant retenue et explosions sonores.

Révélée au grand public dans l’émission Nouvelle École, Eve La Marka s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus marquantes de la nouvelle scène rap française. Entre puissance et vulnérabilité, elle fusionne rap, trap, dancehall et pop urbaine pour créer un univers unique, à la fois brut, poétique et profondément sincère.

La réunionnaise Missty, récompensée en 2015 comme meilleure artiste féminine de séga, enchaîne les tournées, notamment en France. Son titre Tanguer remporte en 2025 le prix du meilleur clip sur Exo FM. Fière ambassadrice de La Réunion, Missty incarne une séga moderne, vibrant et engagé.

- Les infos pratiques du festival -

De manière générale l’ouverture des portes se fait aux alentours de 17h00. Les derniers concerts du vendredi et du samedi commencent à 01h00, ceux du dimanche commencent à 23h30.

La billetterie du Sakifo 2026 est ouverte depuis ce jeudi 22 janvier. Les tarifs vont de 45 euros pour le pass d'un jour, à 120 euros pour le pass de trois jours. Les PSH (Personne en Situation de Handicap) ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) bénéficient des tarifs réduits.

Retrouvez toutes les informations ici.

