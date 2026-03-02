[Photos-Vidéos] Le Tampon : Patrice Thien-Ah-Koon applique la méthode TAK, "hyper-proximité et authenticité"

Dans la commune du Tampon, Patrice Thien-Ah-Koon multiplie les réunions de quartiers. Les journées sont chargées, parfois une dizaine de rencontres par jour pour celui qui a succédé à son père il y a tout juste 20 mois et qui est candidat à sa propre succession. Ce vendredi 27 février 2026, le maire sortant explique appliquer la méthode TAK : "hyper-proximité et authenticité". Sans détour, il raconte aux militants, le temps qu'il lui a fallu pour s’adapter à son nouveau rôle de maire : "pendant les 12 premiers mois de ce mandat, il a fallu prendre le volant en main, ça a nécessité de rester souvent, même beaucoup, dans les bureaux." (Photos : eg/www.imazpress.com)

Ce vendredi 27 février 2026 dans le quartier de Pont d’Yves, Jacqueline Boyer et son mari Claude ouvrent les portes de leur maison à Patrice Thien-Ah-Koon. Ici, les exploitations agricoles sont nombreuses. Autour de la maison, les chouchous et le songe se tiennent bien droit.

Dans le salon de Jacqueline, les orchidées prennent légèrement le soleil sous la baie vitrée. De l’autre côté de la pièce, sur les murs, les photos sont nombreuses : les enfants, les grands-parents, des clichés anciens à côté d’une photo de classe plus récente.

Parmi les photos de famille celles de l’ancien maire de la ville : "Je suis aux côtés d’André Thien-Ah-Koon depuis 1978", nous dit-elle fièrement.

Les voisins et les membres de la famille sont là, prêts à écouter attentivement le candidat. Jacqueline se dirige vers un poste radio : "J'ai une surprise pour toi", c’est la chanson de campagne de 2001 qui résonne.

- "Je suis content que notre population soit bien logée" -

Quand il arrive sur le lieu d'une nouvelle réunion, Patrice Thien-Ah-Koon observe le cadre et les personnes présentes. Il prend le temps de les saluer individuellement. À chaque fois, c'est un détail, quelque chose qu'il voit ou qu'il comprend qui semble lui donner le sujet de sa réunion.

Il discute avec les enfants, comme cette petite fille, Noémie, qui veut lui montrer qu'elle parle un peu allemand : "Si tu peux, continue l'allemand et apprends l'anglais aussi", lui dit-il.

Chez Jacqueline et son mari, il parlera de la famille, de son organisation et de la nécessité, selon lui, pour les enfants de pouvoir habiter sur un terrain familial, proche des anciens.

Patrice Thien-Ah-Koon raconte : "Quand je vais vers l’ouest, je vois que les Réunionnais ne peuvent plus se loger. Au Tampon, on a une grande majorité de Tamponnais qui sont propriétaires de leur logement. Les familles, aujourd’hui, ont changé ! La cellule familiale est plus petite : avant, plusieurs générations habitaient sous le même toit. Aujourd’hui tout le monde souhaite avoir son propre logement. Chacun a son mode de vie et chacun a envie d’être chez soi. Moi, ce que je propose dans ce monde très moderne qui est en train de changer, il y a quelque chose que j’ai envie de garder : c'est l’attachement des familles à leur quartier."

"Au lieu d’envoyer vos enfants habiter en ville, chercher un loyer, payer un loyer, je préfère que vos enfants restent près de vous si vous avez du terrain."

- La méthode Thien-Ah-Koon -

Au moment de proposer à boire à la fin de la première réunion du jour, une militante demande : "Un Perrier comme papa ?" Le maire sortant accepte. "Votre papa était venu à mon mariage, je sais qu’il boit ça."

"Nous, on est avec lui parce que c’est la continuité. On soutenait son papa, on le soutient lui aujourd’hui." "Il va poursuivre le travail engagé et assurer la réussite de notre commune." Ils sont nombreux à expliquer rester fidèles à André Thien-Ah-Koon en soutenant Patrice.

Patrice Thien-Ah-Koon décrit les conseils de son père : rester proche de la population et avoir une gestion irréprochable des finances de la mairie : "

Il ajoute : "Il a toujours dit : il faut être très prudent dans la gestion financière car si nous voulons continuer à investir, il faut que la commune soit bien gérée. Je reprends ces règles de base, en ajoutant ma touche personnelle. J’ai mon style, et c’est ce que la population découvre."

Avec les habitants, Patrice Thien-Ah-Koon parle librement de son arrivée à la mairie : "J’ai repris une organisation communale bien installée, avec 2.000 employés et 80.000 habitants. Il m’a fallu un an pour savoir comment la machine communale réagit, pour savoir comment tout marche. Ça a nécessité de rester souvent, même beaucoup, dans les bureaux. Ça fait 8 mois maintenant que je suis à l’aise aux commandes."

Les élections auront lieu les 15 et 22 mars 2026, mais Jacqueline en est persuadée : "il n’y aura pas de second tour au Tampon". Face à lui, le maire sortant aura 4 candidats, Alexis Chaussalet, Nathalie Bassire, Antoine Fontaine, et Alfredo Fontaine.

