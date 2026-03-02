À retenir ce soir : Roland Gonthier fait appel, rodéo sur l’ancienne route du Littoral, volcan, conflit au Moyen-Orient et Mélenchon, comparé à Le Pen

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 2 mars 2026 : - Cour d'assises : condamné à 20 ans de réclusion pour le féminicide d'Erminah, Roland Gonthier fait appel - Rodéo sur l’ancienne route du Littoral : trois personnes interpellées, 12 motos saisies - Volcan : légère reprise de l'inflation au Piton de la Fournaise et importante activité en tunnel de lave - Conflit au Moyen-Orient : la France prête à "participer" à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie - Mélenchon, comparé à Jean-Marie Le Pen, s'excuse d'avoir "déformé par erreur" le nom de Glucksmann

Condamné vendredi 27 février 2026 à 20 années de réclusion criminelle par la Cour d'assises de La Réunion, a décidé de faire appel. Après trois jours d'audience et plus de trois heures de délibéré, cet agriculteur du Tampon, âgé de soixante ans, a été reconnu coupable de meurtre sur Erminah. La jeune mère de famille de 28 avait été découverte morte, le 12 févier 2021 au petit matin, à moitié immergée dans l'Étang-du Gol à Saint-Louis.

Ce dimanche 1er mars 2026, aux alentours de 18 heures, un dispositif de police a été déployé entre la caserne Lambert et l’ancienne route du Littoral à Saint-Denis pour mettre fin à un rodéo urbain. Lors de l’intervention, un pilote a refusé d’obtempérer et a tenté de se soustraire au contrôle en fonçant sur un policier. Il a été interpellé. Deux autres conducteurs ont également été arrêtés. Au total, 12 motos ont été saisies.

L’éruption débutée le 13 février 2026, un peu après 10h (heure locale), au Piton de la Fournaise se poursuit avec une légère inflation. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan avec des fontaines toujours visibles depuis le Piton de Bert. Le cône en cours d’édification par l’accumulation progressive des projections de lave est désormais fermé latéralement indique l'Observatoire volcanologique. Avec la fermeture latérale du cône, une importante activité en tunnel de lave est établie. L'enclos reste fermé au public.

Des bombardements massifs ciblent de nouveau l’Iran lundi au troisième jour de l’offensive américano-israélienne destinée à décapiter la République islamique, conflit qui s’étend désormais au Liban où Israël mène des frappes après des tirs du Hezbollah contre son territoire. La France est "prête à participer" à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie, cibles de frappes de l’Iran, "conformément aux accords qui la lie à ses partenaires et au principe de légitime défense collective", a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères.

Jean-Luc Mélenchon a offert lundi un rare mea culpa en se disant "désolé" d'avoir "déformé par erreur" les noms de plusieurs personnalités dont celui de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, ce qui lui avait valu d'être comparé à un "Jean-Marie Le Pen de notre époque".