Saint-Pierre : le sportif réunionnais Jackson Richardson apporte son soutien à David Lorion pour les municipales

David Lorion, maire de Saint-Pierre et candidat aux élections municipales de 2026 a présenté ce vendredi 6 février 2026, son projet sportif pour la commune du sud de l'île. Le candidat a évoqué les projets d'aménagements pour la commune tels qu'une salle de plus de 3.000 places pour accueillir de grandes compétitions. David Lorion a également annoncé le soutien du sportif Réunionnais, multiples médaillés et originaire de Saint-Pierre, le handballeur Jakcson Richardson (Photos : sly/www.imazpress.com)

Il n'est pas encore sur la liste, "mais c'est un soutien franc et massif qui souhaite participer à la vie politique que l'on souhaite mener dans la ville de Saint-Pierre", déclare David Lorion en évoquant le sportif péi. Écoutez.

"Ça fait dix jours que nous échangeons avec David Lorion pour savoir son objectif et ce qu'il attend de moi", dit le sportif. "Moi ce que je veux, c'est aider ma ville. Depuis mon retour à Saint-Pierre je me sens légitime et j'ai envie d'apporter mon expérience, aller dans les quartiers, connaitre les jeunes, car le sport m'a permis de vivre de belles aventures", poursuit Jackson Richardson. Écoutez.

- Le maire de Saint-Pierre et candidat aux municipales veut développer la pratique du sport -

Pour le maire de Saint-Pierre, "le sport est un vecteur de santé publique, d'intégration des jeunes et d'aménagements du territoire".

Parmi les aménagements pour la commune, David Lorion a évoqué "des investissements pour développer les sports en plein air, les pistes cyclables, les plateaux sportifs". Écoutez.

Mais surtout le projet intercommunal entre la ville du Tampon et celle de Saint-Pierre, "la construction d'une salle de 3.000 places pour accueillir des compétitions sportives". Un projet que le candidat espère mener après les municipales s'il est élu, et surtout qu'il souhaite opérer avec "David Lorion à Saint-Pierre et Patrice Thien Ah Koon au Tampon".

