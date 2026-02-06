Saint-Pierre : le sportif réunionnais Jackson Richardson apporte son soutien à David Lorion pour les municipales

David Lorion, maire de Saint-Pierre et candidat aux élections municipales de 2026 a présenté ce vendredi 6 février 2026, son projet sportif pour la commune du sud de l'île. Le candidat a évoqué les projets d'aménagements pour la commune tels qu'une salle de plus de 3.000 places pour accueillir de grandes compétitions. David Lorion a également annoncé le soutien du sportif Réunionnais, multiples médaillés et originaire de Saint-Pierre, le handballeur Jakcson Richardson (Photos : sly/www.imazpress.com)
Il n'est pas encore sur la liste, "mais c'est un soutien franc et massif qui souhaite participer à la vie politique que l'on souhaite mener dans la ville de Saint-Pierre", déclare David Lorion en évoquant le sportif péi. Écoutez.
"Ça fait dix jours que nous échangeons avec David Lorion pour savoir son objectif et ce qu'il attend de moi", dit le sportif. "Moi ce que je veux, c'est aider ma ville. Depuis mon retour à Saint-Pierre je me sens légitime et j'ai envie d'apporter mon expérience, aller dans les quartiers, connaitre les jeunes, car le sport m'a permis de vivre de belles aventures", poursuit Jackson Richardson. Écoutez.
- Le maire de Saint-Pierre et candidat aux municipales veut développer la pratique du sport -
Pour le maire de Saint-Pierre, "le sport est un vecteur de santé publique, d'intégration des jeunes et d'aménagements du territoire".
Parmi les aménagements pour la commune, David Lorion a évoqué "des investissements pour développer les sports en plein air, les pistes cyclables, les plateaux sportifs". Écoutez.
Mais surtout le projet intercommunal entre la ville du Tampon et celle de Saint-Pierre, "la construction d'une salle de 3.000 places pour accueillir des compétitions sportives". Un projet que le candidat espère mener après les municipales s'il est élu, et surtout qu'il souhaite opérer avec "David Lorion à Saint-Pierre et Patrice Thien Ah Koon au Tampon".
Il faut le changement à Saint Pierre.
Pfffff, dix jours pour réfléchir à ça et surtout pourquoi seulement TAMPON et SAINT-PIERRE, et pas les autres communes de la CIVIS alors !!!!!!!
Camarade THIEN-AH-KOON avant tout.
Toutes les décisions sont déjà prises d'avance.
Et surtout depuis 25 ans y fait pas rien et la y fé toute zaffair la lune li ça donne st-pierrois. Arrête .un peu
Ne confondez pas Mairie et La Civis . Ce sont deux structures differentes. Le Servic des sports appartient à la ville!
Pourquoi la Civis?
Ce que Lorion doit changer ?
C'est lui !
K Bidy y arrive.
Lorion c'est Macron comme Melchior.
Didier robert fera appel lui a un .... joueur de poker ?
C'est vital et important pour la défaite.
Il ne manquait plus que Poulidor.
Faut être vraiment en difficulté pour faire appel a un sportif.
Le foot ça rapporte mieux que le hand.
Faire sa ? On n'aime pas Lorion.
Richardson sur un coin de table ?
Pas bon signe !
Lorion, il faut commencer par dire bonjour domoune et pas a 2 mois des élections.
Franchement,on s'en fout complètement.
Y manque ti patte joueur pétanque pour supporter Lorion en grande difficulté.
Champion sur le terrain il y a longtemps.
Grosse erreur sur le plan politique pour assurer sa carrière professionnelle ?
Jackson nous déçoit. Tout sa pour un ti place bordage aux sports ?
Il faut un autre maire a st Pierre.
Ok mais au Tampon le futur maire s'appelle Alexis Chaussalet !
Ah si seulement les tamponnais pouvaient vous entendre et mettre une bonne fois à la porte la dynastie Tyen Ah Koon. Finalement, la candidature de la potiche Bassire pourrait aider à virer le fiston!
Un sportif très connu a des fans de tous horizons. En soutenant un candidat politique, il risque de diviser, de perdre des supporters et de mélanger sport et politique, alors que le sport devrait rester un espace de rassemblement.
coup de vieux le sportif
Comme de nombreux sportifs de haut niveau (Douillet, Killy, Riner, Grospiron, ...), la gloire et l'argent vous font pencher du côté droit! Une belle "prise dans le tableau de chasse" de Lorion, mais pas sûr que ce sera suffisant !