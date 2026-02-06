TOUTE L’ACTUALITÉ
Cilaos : la route d'Ilet à Cordes rouverte à la circulation

  • Publié le 6 février 2026 à 14:08
  • Actualisé le 6 février 2026 à 14:09
Route ilet à cordes

(Actualisé) Le Conseil Départemental informe que suite à l'éboulis qui s'était produit au PR 4+600, la RD242 Route Ilet à Cordes à Cilaos est à présent rouverte à la circulation (Photo : www.imazpress.com)

Inforoutes

