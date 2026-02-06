Un mouchoir usagé de Pierre Niney grimpe jusqu’à 100.000 euros aux enchères

En pleine promotion du film Gourou, Pierre Niney a mis aux enchères un mouchoir usagé sur eBay suite à un défi lancé par le créateur Antton Racca. Initialement proposé à un euro, l’objet a atteint la somme de 100.000 euros.

L’idée est survenue dans une vidéo du créateur de contenus Antton Racca. Durant l’interview, Pierre Niney, plaisantant de la vente aux enchères d’un mouchoir usagé de Scarlett Johansson vendu à 5.300 dollars (4.471 euros) en 2008, a proposé de mettre l’un des siens aux enchères pour voir "à combien ça monte".

Disponible depuis ce mercredi avec un prix de départ symbolique d’un euro, le mouchoir a rapidement vu sa valeur croître avec un prix de 100 000 euros.

La recette sera reversée à une "super asso", a déclaré l’acteur.

www.imazpress.com/[email protected]