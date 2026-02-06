[Photos-Vidéos] Serpents, nouveaux animaux de compagnie... les pompiers de La Réunion formés aux risques animaliers

Alors que parfois des serpents arpentent les chemins de La Réunion en toute liberté, ce vendredi 6 février 2026, les sapeurs-pompiers de l'unité cynotechnique du Sdis de La Réunion se sont formés aux "risques animaliers", et plus spécifiquement pour intervenir sur les nouveaux animaux de compagnie (NAC). C'est la première fois qu'une telle formation est prodiguée dans l'île. Elle a eu lieu au Zooparc de l'Étang-Salé (Photos : sly/www.imazpress.com)

Ils sont une quinzaine de sapeurs-pompiers de l'unité spécialisée cynotechnique à être venus se perfectionner, accompagnés d'un vétérinaire du Sdis 974. Tous ont été formés par une personne spécialement venue de l'École d'Application de la Sécurité Civile (ECASC). Regardez.

Le formateur explique : "lorsque l'on tient l'animal au bout du crochet - ici un serpent de 4 kilos - il faut s'habituer à ce que le crochet soit reposé sur l'avant-bras avant de refermer rapidement le contenant".

Des manœuvres à exécuter avec attention car "certains reptiles sont des espèces protégées". "Le but étant - pour les couleuvres ou vipères - de les relâcher dans la nature." Écoutez, Bernard Gougache, spécialiste des reptiles et propriétaire du Zoo parc.

Cette action de formation vise à former et perfectionner les sapeurs-pompiers de cette unité spécialisée dans le domaine de la capture, de la contention et du sauvetage animalier, en conditions réelles et sur des sites spécialisés. Écoutez, Olivier Fontaine, chef du centre des opérations spécialisées SDIS 974.

L'objectif, mettre en œuvre différentes méthodes de capture et de contention d’animaux, travailler la manipulation sécurisée d’animaux domestiques et sauvages, renforcer les compétences opérationnelles des équipes cynotechniques et développer une expertise locale en sauvetage et gestion des risques animaliers.

