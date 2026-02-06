Aéroport Roland Garros : record de fréquentation avec 2.764.811 passagers locaux accueillis en 2025

L’année 2025 confirme la solidité de l’activité de l’aéroport La Réunion Roland Garros. Avec 2.764.811 passagers locaux accueillis, l’aéroport enregistre une hausse de 4 % par rapport à 2024 et poursuit, en 2026, plusieurs projets structurants en matière de connectivité, d’infrastructures et de performance opérationnelle. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

En 2025, le trafic s’est établi à un niveau historique, soit 2.764.811 passagers locaux, soit +4 % par rapport à 2024.

Après le fort rebond observé les années précédentes, le trafic continue sa progression.

Le trafic passagers progresse malgré une baisse du nombre de mouvements (-2,2%), traduisant une optimisation de l’offre et des capacités par les compagnies aériennes.

La répartition du trafic reste structurée autour de 3 grands ensembles :

• Hexagone : 1.630.089 passagers (59 %, +4 %)

• Océan Indien : 1.045.708 passagers (38 %, +3 %)

• International : 89.014 passagers (3 %, +19 %)

Plusieurs marchés se distinguent par une croissance significativement supérieure à la moyenne :

- Thaïlande : 89.014 passagers, +19,5%, moteur de la hausse du segment international porté par la compagnie basée Air austral.

- Afrique du Sud : 26.628 passagers, soit une croissance de14,2%, marquant une relance du marché qui n’a néanmoins pas encore retrouvé son niveau de trafic avant COVID.

- Mayotte : 216.193 passagers, +10,8%, une croissance en partie portée par le fait que l’île française est devenue un mini hub pour les passagers en provenance et destination des Comores, à la suite de l’arrêt de la desserte en direct.

L'Hexagone, pilier du trafic réunionnais, affiche encore cette année une belle progression, porté par les 4 compagnies françaises qui desservent régulièrement l’aéroport La Réunion Roland Garros : Airn Austral, Air France, Corsair et French Bee avec, pour cette dernière, un dynamisme à souligner en termes de capacité (davantage de sièges offerts) et une progression de sa part de marché.

L’île Maurice, opérée par Air Austral et Air Mauritius, affiche une évolution plus modérée tout en restant dynamique : 663.323 passagers, +2% vs 2024 confirmant sa deuxième place dans le trafic passager de l’aéroport.

Le trafic concernant la destination Madagascar reste à un niveau équivalent en 2024 (137.602 passagers) avec une dynamique ralentie les derniers mois de l’année liée aux évènements politique sur la grande île.

A noter également une belle dynamique sur le trafic en correspondance avec 60.871 passagers en transit, soit une progression de +13,9% vs 2024, confirmant ainsi l’ambition de hub régional de la plateforme aéroportuaire Roland Garros.

- Fret aérien : un niveau de tonnage record -

L’activité fret a progressé de 5% pour atteindre 30.699 tonnes en 2025.

Les importations représentent 21.778 tonnes (71 % du traitement du FRET, +7 %), principalement des produits alimentaires, végétaux et des animaux vivants. La dynamique a également été portée par les vols cargo et les opérations en lien avec les évènements climatiques de début d’année (en janvier pour Mayotte avec le cyclone Chido, puis en mars avec l’import massif de matériel à la suite du passage du cyclone Garance).

Les exportations totalisent 8.921 tonnes (29 % du traitement du FRET), un trafic stable marqué par des disparités sur l’export des productions agricoles : une nette augmentation sur les letchis avec une excellente saison mais en fort recul sur les ananas avec les problématiques d’intrants, de culture et de marchés. L’export de poisson à haute valeur ajoutée continue quant à lui de progresser sur les marchés internationaux.

- 2026 : connectivité, qualité de service et infrastructures au cœur des priorités -

En 2026, l’aéroport poursuit le renforcement de sa connectivité.

Une liaison vers Toulouse sera opérationnelle à partir du 15 juin 2026, tandis que les travaux se poursuivent sur le développement des connexions régionales et internationales, notamment vers l’Asie et l’Afrique.

Les études se poursuivent également pour la future aérogare départ, dimensionnée pour accueillir 4 millions de passagers, avec le lancement des études et un démarrage de la première phase de travaux prévu en 2027.

Parallèlement, l’aéroport continue de déployer ses projets de transition énergétique, avec le développement d’une nouvelle centrale photovoltaïque au FRET et l’objectif de couvrir 50 % de la consommation énergétique de la plateforme à horizon 2028.