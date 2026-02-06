Subventions post-Garance : Jean-Marie Virapoullé porte plainte à son tour contre Joé Bédier

(Actualisé) L'affaire de la polémique sur les subventions post-Garance à Saint-André connait un nouvel épisode ce vendredi 6 février 2026. Jean-Marie Virapoullé annonce déposer plainte contre Joé Bédier pour fraude aux subventions. Le 2 février, le maire de Saint-André, Joé Bédier, avait porté plainte contre Jean-Marie Virapoullé pour diffamation. À l’origine de la polémique, la transmission à l’État de deux photographies ne correspondant pas au stade Soune-Seyne à Cambuston (Photo : sly/www.imazpress.com)

"J'apporte la preuve de manœuvres frauduleuses sur cette affaire du stade de football Soune-Seyne", dit Jean-Marie Virapoullé, montrant un arrêté que le maire de Saint-André aurait pris.

L'opposant municipal et candidat à la mairie de l'est annonce avoir "déposé plainte auprès de Madame la Procureure pour fraude en m'appuyant sur le courrier du préfet, sur l'arrêté pris par la mairie et l'arrêté de subvention de Joé Bédier". Écoutez.

- Une plainte déposée contre Jean-Marie Virapoullé -

Le lundi 2 février 2026, le maire de Saint-André, Joé Bédier, accompagné de son avocat, Maitre Robin Binsard, a annoncé déposer plainte contre Jean-Marie Virapoullé pour diffamation dans l'affaire de la polémique sur les subventions post-Garance.

"Dans cette affaire, la première chose qui interpelle, c'est qu'un membre de l'opposition a tenu des propos calomnieux et mensongés en disant que Monsieur Bédier est un fraudeur", a déclaré Maître Robin Binsard. "Il s'est exprimé sans investigation et a posé cette conclusion définitive, sans éléments et avec comme seule boussole, l'envie de salir la réputation du maire et créer un clivage à la veille d'une échéance électorale."

L'erreur commise "n'est pas la faute du maire, même si c'est ce qu'a essayé de colporter l'opposition". "Aucune subvention n'a été indûment perçue par la municipalité. L'erreur a été relevée le 8 décembre et un dossier correctif a été apporté le 9", expliquait l'avocat de la commune.

"Les propos de Monsieur Virapoullé sont inadmissibles et c'est pour cette raison que j'ai été mandaté pour déposer plainte pour diffamation à son encontre", a annoncé Maître Robin Binsard.

- Une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'agent qui a envoyé la mauvaise photo -

À l’origine de la polémique, la transmission à l’État de deux photographies ne correspondant pas au stade Soune-Seyne, à Cambuston mais d'un stade de Brest en Bretagne, dans le cadre d’un dossier de demande de subventions post-cyclone Garance.

Suite à cette erreur, une enquête administrative a été menée. "La transmission de la photographie litigieuse relève d'une erreur strictement administrative et le directeur général adjoint en charge de l'aménagement reconnait en être l'unique responsable", précise Joé Bédier.

Une procédure disciplinaire a été engagée, "conformément au droit et aux règles de la fonction publique", dit-il. "L'agent va être entendu, il va y avoir un conseil de discipline et après une sanction sera prise", précise Clément Padre, le directeur général des services.

"L'ampleur de cette affaire a gravement nui à l'image de la collectivité et à porté atteinte à la relation de confiance avec les services de l'État", conclut le maire de Saint-André.

La municipalité rappelle : "en mars dernier, la commune de Saint-André a été durement frappée par le cyclone Garance. Les dégâts ont été considérables, tant pour les habitants que pour les équipements publics, nécessitant plus de 6 millions d’euros de travaux d’urgence. Plus de 200 familles ont vu leur logement détruit".

www.imazpress.com/[email protected]