Région Réunion : une cinquantaine de rapports examinés en Commission permanente

Réunie ce vendredi 6 février 2026 sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission permanente a examiné et voté près d’une cinquantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

KARTE BLANCHE 2026



La commission permanente a approuvé l’organisation et le financement, à hauteur de 160 000 euros, de l’opération "Karte Blanche 2026", confiée à l’artiste réunionnais Aurus. Ce projet prend la forme d’un spectacle associant l’Orchestre à Rayonnement Régional, le Jeune Choeur du Conservatoire à Rayonnement Régional et l’artiste invité et ses musiciens.

CULTURE ET SANTÉ

La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention d’un montant de 18 000 euros à la FéeCOIA ( (Fédération de l’Exercice Coordonnée de l’océan Indien) afin de piloter et mettre en oeuvre le protocole expérimental "Art et Santé en soins primaires" dans le cadre, d’une part, de la convention de partenariat" Culture et Santé" signé par l’État, l’ARS, la Région Réunion et le Département de La Réunion, et d’autre part de la mise en oeuvre du Programme Régional d’Éducation Artistique et Culturelle.

ÉDUCATION ARTISTIQUE



La commission permanente a approuvé l’attribution de subventions à des acteurs culturels ayant répondu à l’appel à projets "Résidences en territoire scolaire – Projets artistiques à rayonnement territorial" 2025.Ce dispositif partagé, inscrit dans l’axe 2 du programme régional d’EAC, associe la Direction des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture), le rectorat (Direction académique de l’action culturelle) et la Région Réunion. L’engagement financier régional s’élève à 45 000 euros pour l’année 2025.

COOPÉRATION RÉGIONALE

La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 25 060 euros à l’Association Kumana Kiltir en vue de la réalisation d’un projet d’insertion de jeunes réunionnais issus de quartiers défavorisés au Mozambique.

DISPOSITIF ART ET NATURE



La commission permanente a approuvé le montant des subventions accordées, dans le cadre de l’axe 2 du PREAC (programme régional d’EAC-dispositifs art et nature), aux Parcours d’Education Artistique et Culturelle du Parc National de la Réunion validés pour l’année scolaire 2025-2026 dans les établissements scolaires et aux classes labellisées Patrimoine Nature Avenir 2025-2026.

Elle a également validé le projet de convention avec l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École) dont l’objectif est de permettre de gérer les modalités de financement de la part artistique des PEAC du Parc National de la Réunion validés pour l’année scolaire 2025-2026 dans les écoles primaires et aux classes labellisées Patrimoine Nature Avenir 2025-2026.

L’engagement financier régional s’élève à 9 137 euros pour l’année 2025 et est réparti comme suit :

• subvention à l’OCCE – 7 projets dans les écoles primaires – 6 237 euros,

• subvention à 4 acteurs culturels – projets dans les collèges et lycées – 2 900 euros

LITTÉRATURE

Au titre de l’aide à l’édition d’ouvrages, la commission permanente a voté l’attribution de deux subventions :

• association Région Sud Terres Créoles : 3 475 € pour l’édition d’un ouvrage intitulé "L'Interculturalité pour la transition humaniste - l’exemple de La Réunion"

• association Ter’la Editions : 5 000 € pour l’édition d’un ouvrage intitulé "Traces et Mémoires de l'esclavage" de l'île de Mozambique à l'île de La Réunion

FONDS CULTUREL RÉGIONAL



La commission permanente a répondu favorablement à deux demandes de subventions d’associations oeuvrant dans le domaine de la musique : Aide aux actions et programmes de professionnalisation• association Markotaz : 12 000 €Aide à l’export• association Zoizo Métiss : 800 €

INSERTION SOCIALE

La commission permanente a voté deux subventions à l'association Finaliser Transmettre Mobiliser (FTM) :

• 70 000 € pour le financement de l’opération "Félicitas", programme visant à offrir un accompagnement personnalisé à 70 femmes confrontées à de multiples difficultés sociales, économiques ou personnelles et qui seules, n’arrivent pas à accéder à un emploi durable.

• 35 000 € pour le financement de l'opération "Opportunités Professionn’Elles - FLO8 - 2026", un programme de formation et de coaching en faveur de 150 femmes en situation de précarité et éloignées de l’emploi.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



La commission permanente a répondu favorablement à demande de financement à caractère exceptionnel de Mathilde Turpin dans le cadre de la présentation de ses travaux de recherches portant sur La Réunion et Batarsité (Danyel Waro), intitulés "Mwin Nasyon Bann Fran Batar" lors de la conférence Yale Undergraduate Research Conference qui se tiendra du 20 au 22 février 2026 à l’université de Yale, une des plus prestigieuses universités des Etats-Unis, membre de la Ivy League, groupe des 7 plus importantes université de ce pays, véritable cachet d’excellence et de tradition universitaire.

Cette subvention, d’un montant de 2800 euros, n’entre pas dans les cadres d’intervention des dispositifs mis en oeuvre par la Région en faveur des étudiants et intervient à titre exceptionnel au vu du projet d’excellence de Mathilde Turpin qui permettra par ailleurs un rayonnement international de la Réunion, de sa culture, et de l’ambition et l’excellence de sa jeunesse.

MOBILITÉ

La commission permanente a approuvé l’engagement d’une enveloppe de 2 100 000 euros pour la mise en oeuvre du dispositif Allocation de Mobilité Spécifique (AMS) – Étudier et vivre au Québec pour la cohorte 2026.

Elle a également autorisé la Présidente à solliciter le cofinancement du FSE au titre du programme PE Réunion FEDER FSE+ 2021-2027 pour un montant maximal de 1 785 000 euros, correspondant à 85 % des coûts prévisionnels éligibles.

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à deux demandes de financements de l’Université de La Réunion :• 514 250 € pour le projet "CLUHP-SMHR – Chromatographie Liquide Ultra Performance couplée à la Spectrométrie de Masse Haute Résolution" qui vise à acquérir un système de Chromatographie Liquide Ultra Performance couplée à la Spectrométrie de Masse Haute Résolution qui permettra une caractérisation fine des produits naturels analysés et affirmera le statut de l’Institution en tant que centre d’analyses et de valorisation d’extraits naturels et d’agro-produits tropicaux à forte valeur ajoutée.• 584 343 € pour le projet "MétaPROD- Production de molécules d'intérêt par voie biotechnologique à partir de micro-organismes et de plantes de la zone sud-ouest de l'Océan Indien" qui vise à augmenter la production de molécules d'intérêt pharmaceutique, cosmétique ou colorantes en exploitant la biodiversité microbienne et végétale de la zone Océan Indien, et en intensifiant leur synthèse par voie biotechnologique.

HANDICAP

La commission permanente a voté la reconduction du dispositif Ressources Handicap Formation (RHF), porté par l’AGEFIPH, pour lequel la Région est sollicitée dans le cadre de son financement à hauteur de 130 000 euros correspondant à la prise en charge d’1,5 ETP. La participation régionale à ce projet traduit l’engagement de la collectivité à répondre aux objectifs du Plan Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) 2024-2027, en veillant à ce que les publics les plus éloignés de l’emploi puissent bénéficier d’un accompagnement adapté dans leur démarche de retour à l’emploi et d’accès à la qualification en faveur des publics en situation d’handicap.

MAÎTRISE DES COMPÉTENCES CLÉS



La commission permanente a validé le nouveau cadre d'intervention du dispositif LéspassClés permettant aux communes de participer à la mise en oeuvre de ce dispositif.

Ce cadre d’intervention repose sur deux évolutions majeures : la prise en compte de la population de chaque commune afin d’adapter les moyens aux besoins, ainsi que la mise en place d’un conventionnement pluriannuel, sous réserve des contraintes budgétaires, visant à sécuriser le dispositif et à garantir la mobilisation des moyens nécessaires.

SPORT

Au titre du soutien aux ligues, aux comités et aux associations sportives, la commission permanente a répondu favorablement à trois demandes de subventions pour le financement de programme d’actions :

• Comité Régional des Clubs Omnisports de La Réunion : 12 000 €

• Ligue Réunionnaise de Football : 16 000 €

• Association Française du Corps Arbitral Multisports de La Réunion : 1 000 €

CREPS



La commission permanente a validé la mise à jour de l’estimation financière de l’opération de réhabilitation et d’extension du CREPS de Saint-Denis qui s’élève à 24 770 667 euros. Elle a également voté l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant de 2 600 000 euros pour l’engagement des études.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

- La commission permanente a approuvé l’affectation d’une autorisation de programme de 300 000 euros pour des travaux de gros entretiens et de réparations du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Benoît.

- La commission permanente a également validé le programme d’acquisitions de matériel pédagogique et technique, ainsi que les opérations de travaux et d’aménagements, prévus au titre de l’année 2026 pour le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) et pour la salle de spectacles Gramoun Lélé. L’engagement financier de la Région s’élève à 380 000 euros en investissement, répartis entre les différents sites et catégories de dépenses.

MUSÉES RÉGIONAUX



La commission permanente a approuvé l’affectation d’une autorisation de programme de 1 100 000 euros pour des travaux de rénovation et de mise en accessibilité sur le site de Kelonia.

CYBER-SÉCURITÉ

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 2 621 888 euros au Département de La Réunion pour son projet "Cybersécurité du système d’information du Département" qui vise à mettre en place une stratégie de sécurisation du système d’information de la collectivité afin de se prémunir contre les cyberattaques.

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SOUTIEN AUX TPE

La commission permanente a voté une subvention de 500 000 euros à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) destinée à abonder son fonds de prêts d’honneur "Prêt d’Apport en Capital Solidaire - PAC-S", visant les objectifs suivants :

- apporter un complément de financement aux micro-crédits professionnels accompagnés quis’adapte à la capacité de remboursement des bénéficiaires,

- renforcer les fonds propres des porteurs de projet de création ou de développement d’entreprise,en particulier les personnes éloignées de l’emploi ou n’ayant pas accès à un crédit bancaire, - permettre aux entrepreneurs déjà en activité de pérenniser leur activité tout en contribuant à leur transition écologique

PRIME RÉGIONALE À L’EMPLOI



Au titre du FEDER et du dispositif de Prime Régionale à l’emploi, la commission permanente a attribué deux subventions :• SAS Goa Ingénierie : 75 882 € pour l’embauche de 3 salariés en CDI à temps plein• SAS Cabinet Esthétique Derma Jolie : 45 727 € pour l’embauche de 3 salariés en CDI temps plein

SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de financements :

• SARL Fascom International : 42 127 € pour son projet de déploiement optimal et systémique de la digitalisation de ses processus.

• SAS MIROGLASS : 41 250 € pour l’acquisition d'un logiciel de gestion de production du façonnage du verre

INDUSTRIES DE L’IMAGE



La commission permanente a étudié et validé les candidatures reçues dans le cadre du renouvellement de la Commission du Film de La Réunion (CFR) et de la Commission des Jeux Vidéo (CJV) pour la période 2026-2027.Commission du Film de La Réunion• Locaux - Titulaires : Athéna Boyer, Eric Letourneur, Erika Etang-Salé, Laurent Pantaléon, Sylvie Veyssière, Suppléants : Raïssa Ioussouf, Sophie Louÿs.• Nationaux - Titulaires : Anne Berjon, Delphine Mantoulet, Laetitia Kugler, Marion Schreiber. Suppléants : Guillaume Lévil, Patrice NezanCommission des Jeux Vidéo• Locaux - Titulaires : Dimitri Cochez, Loïc Manglou. Suppléants : Lionel Darie, Florent Ferrere• Nationaux - Titulaires : Claire Barrault, Hichem Taleb- La commission permanente a également voté une subvention de 6 405 euros à l’association ONY en vue de la participation de trois jeunes créateurs réunionnais qualifiés à la première résidence de création de jeux vidéo de l’océan Indien.

COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORT

Au titre du FEDER et du dispositif de soutien à la compensation des surcoûts de transport, la commission permanente a attribué plusieurs subventions :

Volet intrants productifs

• SAS Société de Concassage et de Préfabrication de La Réunion : 56 025 €

• SAS CILAM L&J : 903 870 €

Volet extrants productifs

• SA Société de Production des Huiles de Bourbon : 109 290 €



PÊCHE

Au titre du FEAMPA, la commission permanente a voté l’attribution de deux subventions :

• SARL Réunion Mareyage : 104 813 € pour son projet d’investissements pour la commercialisation des produits de la pêche qui vise à l'acquisition de trois nouveaux camions frigorifiques, afin de se conformer à la réglementation pour le transport des débarques des navires jusqu'à son usine, ainsi qu'à la valorisation et à la commercialisation de ses produits.

• Legros Sébastien : 2 325 € d’aide complémentaire (soit un montant total de subvention de 42 975 €) pour un projet de modernisation des conditions de conservation et de commercialisation du poisson



POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENTS

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :

• commune du Tampon : 708 519 € pour la création de trottoirs et de pistes cyclables dans la rue Paul Hermann entre la Rue Général de Gaulle et la RN3 permettra de sécuriser les cheminements des modes doux et de favoriser l’augmentation de leur part modale.

• CIREST : 915 152 € pour la réhabilitation du site du Bassin Bleu à Saint-Benoît : remise en état des sanitaires existants, reconstruction du belvédère en bois avec accès PMR, création d’un parking en dalles alvéolaires.

TRAVAUX POST-GARANCE



Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures routières dégradées par le passage du cyclone Garance et au titre du FEDER, la commission permanente a répondu à une demande de financement de 921 695 euros de la CINOR qui a engagé des travaux sur différents secteurs de son territoire :• réhabilitation de chaussées ouvertes à la circulation impactées sur les secteurs de La Montagne et en centre-ville de Saint-Denis• sécurisation de la falaise sur le chemin Père Raimbault à La Montagne• travaux de sécurisation contre les éboulements de la rue Moka sur la commune de Sainte-Marie

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La commission permanente a autorisé la Région Réunion à mettre en œuvre le projet "ANPARé" (ANticipation et Planification de l’Adaptation à La Réunion) sélectionné dans le cadre du 2e appel à candidatures de "Pathways to Resilience" (fonds Horizon Europe pour la Recherche et l’Innovation). L’objectif d’ANPARé est de poursuivre la dynamique engagée avec le projet européen CLIMAAX et de renforcer les actions de la Région Réunion en matière d’adaptation au changement climatique grâce à une subvention européenne d’un montant pouvant aller jusqu’à 209 942 euros, sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2027.

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES



La commission permanente a validé le projet de convention pour la programmation 2026-2028 des interventions du BRGM sur les routes nationales qui nécessite la mise en place d’une autorisation de programme de 213 094 euros.Les actions à réaliser par le BRGM au titre de cette convention sont les suivantes :• Action 1 : Appuis techniques et expertises à la demande des services de la Région Réunion,• Action 2 : Formation/sensibilisation des agents de la DEER sur les risques de chutes de pierres,• Action 3 : Évaluation de l’impact socio-économique de la fermeture temporaire de la RN5,• Action 4 : Développement de la méthode RIDIM : Application aux PR9+400 au PR9+750 de la RN5.

GESTION DES DÉCHETS

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 1 434 714 euros à la CIREST pour la réhabilitation, la restructuration et l’extension de la déchetterie du quartier de Saint-Anne à Saint-Benoît afin d’augmenter le taux de récupération de déchets en déchetterie, de baisser de la quantité collectée en porte-à-porte et soutenir le réemploi, la réutilisation ainsi que la récupération dans les filières REP.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ



- Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 205 981 euros àl’Association pour la Valorisation de l’Entre-Deux Monde (AVE2M) pour son projet de restauration de la forêt de Ligne Équerre, située à Bérive au Tampon.

Ce projet vise à protéger et restaurer ce site naturel classé comme intérêt écologique. Les actions entreprises dans le cadre du projet vont permettre d’apporter une meilleure connaissance des espèces présentes sur le site (végétal/animal) et aussi, tester des méthodes de lutte pour les Espèces Exotiques Envahissantes végétales ayant un réseau racinaire tenace.

- La commission permanente a également validé l’engagement d’un budget dédié aux phases de concertation des acteurs du territoire et du grand public à l’occasion de la révision de la Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB). Il a été acté d’engager une enveloppe complémentaire de 125 000 euros afin de financer l’ensemble des prestations nécessaires à la conduite de la révision de la SRB.

- Enfin, la commission permanente a voté une subvention de 29 960 euros au Centre decoopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) dans le cadre de recherches sur le contrôle biologique de la liane papillon, sur 12 mois.

Issu des travaux menés dans le cadre de la mesure compensatoire de la Nouvelle Route du Littoral, cette deuxième phase du projet consistera en une campagne complète de tests destinée à valider les conditions requises pour déposer une demande d’introduction à des fins scientifiques en milieu confiné à La Réunion. Ce projet s’inscrit dans une dynamique territoriale visant à structurer une stratégie régionale de lutte biologique contre les espèces exotiques envahissantes à La Réunion et à développer des solutions écologiques durables pour la gestion des espèces invasives, en complément des méthodes chimiques et mécaniques.

CDPENAF

La Région Réunion a été sollicitée le 6 janvier 2026 par la Préfecture de La Réunion pour émettre un avis sur le projet de décret modifiant la composition des

Commissions Départementales de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Ce décret prévoit d’ajouter un représentant de la profession forestière et, afin de respecter la composition paritaire des commissions, d’ajouter un quatrième représentant des services de l’État, des collectivités territoriales et des associations agrées de protection de l’environnement. L’analyse du projet de décret montre que cette proposition amène à un renforcement des services de l’État (5 voix contre 4 précédemment) et à une représentation insuffisante du monde agricole alors que la plupart des dossiers traités par la CDPENAF en 2025 concernait majoritairement des projets situés en zone agricole.

En conséquence, la commission permanente demande à l’État de modifier le projet de décret modifiant l’article D.181-11 du code rural et de la pêche maritime sur la composition de la CDPENAF :

• d’ajouter un deuxième représentant de la Région Réunion au collège des collectivités territoriales

(modification du 2°), au regard des compétences en aménagement du territoire et en matière agricole de la collectivité régionale ;

• de renforcer la représentation du monde agricole par un représentant des organisations syndicales représentatives au collège des professions agricoles et forestières et opérateurs fonciers (modification du 3° où du moins à défaut, ajout d’un siège supplémentaire pour un représentant du monde agricole avec voix consultative à la commission).

Il est également proposé de prévoir des outils de suivi et d’évaluation permettant d’apprécier les effets de la réforme sur le fonctionnement de la CDPENAF, en concertation avec ses membres.

CAPTAGE DE LA RIVIÈRE DES GALETS

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 442 000 euros au Département de La Réunion pour des travaux d’amélioration de la continuité écologique au droit du captage de la Rivière des Galets dans le cirque de Mafate.

EAU

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 4 166 596 euros à la Créole pour son projet d'optimisation, de sécurisation et de modernisation de la production et la distribution d'eau potable pour plus de 22 308 habitants de Saint-Gilles, assurant une eau de bonne qualité en toutes conditions.

