Cour d'appel : 12 ans de prison requis contre Yannis Bley, jugé dans une affaire de trafic de drogue

(Actualisé) Ce vendredi 6 février 2026 s'est ouvert en appel le procès de Yannis Bley et de certains de ses co-prévenus. Ils sont poursuivis dans une affaire de trafic de drogue. C'est le parquet qui a fait appel de la décision prononcée par les juges du tribunal correctionnel. Les prévenus avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement. Le procès en appel devait se tenir le jeudi 29 janvier, il a été renvoyé à la demande de l'avocate parisienne de Yannis Bley qui avait un problème de santé. Ce vendredi, une peine de 12 ans a été requise par le parquet général, à l’encontre de Yannis Bley, ainsi que 100.000 euros d’amende et une interdiction de séjour de 5 ans à La Réunion. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, le 5 septembre 2025, après une journée d'audience, Yannis Bley et 10 autres mis en cause sont condamnés par le tribunal correctionnel à des peines allant de 6 ans d'emprisonnement à des peines mixtes.

Ces sanctions n'avaient pas satisfait le parquet d'indignation qui avait requis des peines de 12 à 10 ans de prison pour les principaux prévenus.

C'est sous bonne garde que Yannis Bley a été conduit à la cour d'appel ce vendredi matin.

L’affaire avait débuté en mai 2023 avec l’arrestation d’une mule en provenance d’Orly. Dans ses bagages, elle transporte plus de 8,7 kilos de cannabis, un kilo de cocaïne et du LSD. Il y en a pour plus de 300.000 euros. Et ce n’est pas son premier voyage à La Réunion. Exploitant sa téléphonie, les enquêteurs identifient un certain Yannis Bley, alias "GN".

- Maintien en détention -

A 25 ans, il affiche déjà trois condamnations pour trafic de stupéfiants. La mule admet transporter des choses pour GN. Les investigations démontrent que Yannis Bley n’est pas un second couteau. Il a multiplié les voyages à La Réunion et il a pris l’habitude de faire des transferts d’argent même s'il est déclaré quasiment SDF.

A titre d'exemple, l'un de ses comptes, crédité de plus de 12.000 euros en un an, ne sert qu’à sa logistique. Avec lui, il achète des nuitées et des billets d’avion. De fil en aiguille, les enquêteurs remontent la filière et découvrent de multiples ramifications : téléphones pour brouiller les pistes, billets d’avion et nuits d’hôtel payés en liquide ou via des cartes bleues, des transferts d’argent dans toutes les directions, des noms de code…

L'affaire devait donc être jugée en appel le jeudi 29 janvier, mais l'avocate de la défense a fait parvenir à la cour un certificat médical attestant de son incapacité à plaider.

La Cour avait décidé de maintenir en détention l'ensemble des prévenus en attendant l'audience de ce vendredi 6 février.

